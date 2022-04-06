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МТС запустила сервис оплаты услуг связи через Систему быстрых платежей

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске сервиса по оплате услуг связи при помощи СМС-ссылки через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь абоненты МТС, пользуясь сервисом, могут моментально пополнить счет телефона в пару кликов без комиссии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый сервис реализован на базе СБП и предоставляет абонентам МТС возможность быстро и просто пополнить счет мобильного телефона МТС по персонализированной ссылке в СМС с банковского счета, открытого в любом банке России в два клика. Зачисление средств осуществляется мгновенно и без комиссии. Подобный сценарий пополнения счета через СБП реализован МТС первым среди операторов связи в России.

Сервис максимально прост для использования:

1. Абонент МТС получает СМС с информацией о необходимости пополнения счета с персонализированной платежной ссылкой на СБП;

2. При переходе по ссылке открывается мобильное приложение российского банка, установленное на устройстве клиента, с предзаполненными данными для совершения платежа;

3. Клиент указывает необходимую сумму и подтверждает платеж. Поступление средств на счет абонента МТС осуществляется мгновенно и без комиссии.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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