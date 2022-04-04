Исследование ДИТ: более 91% москвичей владеют смартфонами

Мобильный телефон был изобретен 3 апреля 1973 г. За 49 лет из средства связи он превратился в смартфон - аналог компьютера, с помощью которого можно не только общаться, но и работать, оплачивать услуги, смотреть фильмы и слушать музыку.

По результатам исследования Департамента информационных технологий города Москвы, на сегодняшний день более 91% москвичей в возрасте от 18 лет пользуются смартфонами – это на 11% больше, чем в 2018 г. Кроме того, ежемесячный потребляемый трафик за три года вырос с 9 до 40 ГБ на семью, а скорость мобильного интернета – в среднем с 21 Мбит/сек до 40 Мбит/сек. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Москвичи – одни из самых продвинутых пользователей в мире. Многие горожане ежедневно пользуются различными цифровыми сервисами – как городскими, так и коммерческими. А с ростом проникновения сотовой связи все больше горожан предпочитают получать сервисы именно со смартфона. Например, уже сейчас половина пользователей заходит на портал mos.ru именно с мобильных устройств. Это мотивирует город развивать цифровую экосистему, ориентируясь на предпочтения горожан. Поэтому все ключевые городские услуги москвичам доступны в мобильных приложениях – с их помощью жители могут оплачивать услуги, записываться к врачу, передавать показания счетчиков, проверять оценки ребенка в школе, участвовать в городских голосованиях и многое другое», – сказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

По данным ДИТ Москвы, 78% владельцев смартфонов пользуются мобильным банкингом, 73% совершают покупки в интернет-магазинах, 65% используют бесконтактные платежи.

Востребованность мобильного контента и требования к его качеству отражаются и на трендах рынка труда. Согласно исследованию ИТ и телеком рынка, всего с 2019 по 2021 гг. количество вакансий в сфере ИТ и Телеком выросло на 36%, а число вакансий для разработчиков мобильного программного обеспечения операционных систем iOS и Android с прошлого года увеличилось на 30% и 24% соответственно. Разработчиков приложений активно ищут во всех сферах.