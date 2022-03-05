Все продукты Directum работают бесперебойно

Компания Directum продолжает работу в штатном режиме и оказывает всю необходимую поддержку пользователям. Все программные продукты компании разработаны в России, размещаются в ЦОДах на территории России, совместимы с отечественным и свободно распространяемым ПО. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Надежность и отказоустойчивость ИТ-решений играет в информационную эпоху критически важную роль. Российский бизнес, оказавшийся заложником внешних обстоятельств, продолжает нести большую социальную ответственность. Прекращение поддержки информационных систем зарубежных вендоров — еще один серьезный вызов для отечественных компаний в текущей экономической ситуации.

Компания Directum и ее партнеры в России продолжают работу в штатном режиме. Наши специалисты следят за развитием ситуации с ограничениями и возможными рисками, готовы оперативно реагировать на любые изменения.

Программные продукты компании Directum разработаны в России и полностью соответствуют критериям импортонезависимости. Поддерживается работа на СУБД PostgreSQL и Postgres Pro, операционной системе Linux, с офисными пакетами LibreOffice, «Мой офис», Apache OpenOffice, «Р7-офис» и OnlyOffice. Компания разворачивает все свои ИТ-решения в ЦОДах, расположенных на территории России.

Специалисты Directum готовы оказать помощь и проконсультировать по любым вопросам импортозамещения ИТ-решений для бизнеса.

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Directum — российская ИТ-компания. Разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. Оказывает полный спектр услуг по выстраиванию цифрового взаимодействия: анализ бизнес-процессов, создание, внедрение и сопровождение ИТ-решений для организаций различных масштабов и отраслей. Все программные продукты компании разработаны в России, размещаются в ЦОДах на территории России, совместимы с отечественным и свободно распространяемым ПО.