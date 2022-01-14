В Tele2 назначен директор по взаимодействию с государственными органами, правовым вопросам и корпоративному управлению

Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил об объединении работы по линии GR (отношений с органами власти; – прим. CNews) и юридической функции в компании. Директором по взаимодействию с государственными органами, правовым вопросам и корпоративному управлению назначен Дмитрий Петров.

Объединение GR-вопросов и юридической функции в Tele2 позволит более качественно прорабатывать регуляторные инициативы. Кроме того, это поможет бесшовно интегрировать изменения в текущую деятельность компании, акцентируя внимание на наиболее проблемных областях регулирования.

Дирекцию по взаимодействию с государственными органами, правовым вопросам и корпоративному управлению Tele2 возглавит Дмитрий Петров. В этой роли он сосредоточится на защите правовых интересов компании, управлении взаимодействием с государственными органами, включая ФАС, и правовой поддержке стратегически важных проектов Tele2.

Петров окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, факультет «Право и экономическая безопасность».

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Начинал карьеру в северо-западном филиале «Ростелекома». В 2003-2019 гг. Дмитрий работал в компании «Мегафон», где прошел путь от юрисконсульта в северо-западном филиале до директора по связям с государственными органами головного офиса «Мегафона». В 2019 г. в качестве генерального директора перешел в компанию «Кометрика», разрабатывающую цифровые B2G- и B2B-решения для умного города, бизнеса и госзаказчиков. В 2016-2018 гг. преподавал в магистратуре НИУ ВШЭ и МГУ.

Осенью 2021 года Дмитрий присоединился к команде Tele2 в должности директора по управлению взаимодействием с государственными органами.