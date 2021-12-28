«Лаборатория Касперского» начала продавать свои решения через экосистему «Тинькофф»

С середины декабря 2021 г. клиенты «Тинькофф» смогут приобрести решения «Лаборатории Касперского» для домашних пользователей по специальной цене. Оформившим подписку Tinkoff Pro и Tinkoff Premium станут доступны сразу несколько продуктов компании, среди которых: Kaspersky Internet Security (по цене 149 руб. в месяц), Kaspersky Internet Security для Android (49 руб. в месяц), а также решение для детской онлайн-безопасности Kaspersky Safe Kids (99 руб. в месяц). Воспользоваться специальной ценой на защитные продукты смогут владельцы как Android, так и iOS-устройств. Сделать это можно либо через мобильное приложение «Тинькофф» для Android и iOS, либо на странице онлайн-банкинга. Для «Лаборатории Касперского» это первый опыт подобной интеграции в экосистему мобильного банкинга.

«Такой формат сотрудничества выгоден и партнёрам, и пользователям: продукты не навязываются людям, с ними удобно взаимодействовать через интерфейс онлайн-банкинга, — сказал Роман Чиклов, руководитель направления “Сервис подписки” в “Лаборатории Касперского” в России и странах СНГ. — Банковские экосистемы — это уже не просто модные слова, а целая сфера, которая активно растёт и меняет ситуацию на рынке. Поэтому мы рады партнёрству с “Тинькофф” и надеемся, что благодаря такому сотрудничеству наши решения станут доступнее и ещё удобнее».

Подписка «Тинькофф» даёт скидки и бонусы на основные продукты банка и услуги партнёров. Например, благодаря ей можно на специальных условиях приобрести доступ к онлайн-кинотеатру, музыкальному или книжному сервису, заказать билеты на самолёт, оформить страховку, получить повышенные кешбэки и льготы от экосистемы «Тинькофф». Всё это обойдётся дешевле, чем при покупке напрямую. Сама подписка Tinkoff Pro стоит 199 руб. в месяц, Tinkoff Premium — 1990 руб., однако есть условия, при которых подписка предлагается бесплатно.