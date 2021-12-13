Мосметро, ВТБ и «Яндекс Go» тестируют сервис «МультиТранспорт»

Банк ВТБ, Московский метрополитен и «Яндекс Go» тестируют новый продукт для жителей столицы – «МультиТранспорт» – в рамках концепции Mobility as a Service (MaaS). Он будет объединять разных транспортных операторов, предоставляющих услуги по организации перевозки жителям города, в единую цифровую экосистему с мультимодальными поездками. Теперь участники тестирования могут использовать комплексные тарифы, в том числе и для поездок на такси через приложение «Яндекс Go». Нужно только оставить заявку на сайте. Об этом CNews сообщили представители ВТБ.

MaaS – это альтернатива использованию личного транспорта, которая позволяет значительно улучшить трафик города Москвы. Каждый пассажир получает возможность выбрать для себя наиболее быстрый и экономически выгодный вариант поездки, при этом процесс оплаты понятен и прост. В будущем новый сервис будет учитывать такие факторы, как загруженность дорог, комфорт, качество и в итоге предлагать наиболее удобный вариант маршрута с указанием итоговой суммы поездки. Банк ВТБ предоставляет ИТ-технологии для реализации данного проекта и проведения взаиморасчетов между сервисами.

На первом этапе тестирования будут задействованы все семь видов общественного транспорта (метро, монорельс, МЦК, МЦД, наземный транспорт) и такси.

Пассажир сможет купить «МультиТранспорт» по трем тарифам:

•«МультиТранспорт Мини» за 2999 руб., включает билет «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в зоне «Центральная» и пять промокодов на поездки в такси через приложение «Яндекс Go» на 30 дней;

•«МультиТранспорт Стандарт» за 3999 руб., включает билет «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в зоне «Центральная» и 10 промокодов на поездки в такси через приложение «Яндекс Go» на 30 дней;

•«МультиТранспорт Макс» за 5999 руб., включает билет «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в зоне «Центральная» и 20 промокодов на поездки в такси через приложение «Яндекс Go» на 30 дней.

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Стоит отметить, что поездка на такси по «МультиТранспорту» не должна стоить более 600 руб. и ее протяженность не более пяти км. Старт поездки на такси должен быть только от/до метро, МЦК или МЦД. Главное преимущество покупки любого тарифа – более выгодная стоимость билета «Единый» и такси по сравнению с приобретением данных опций по отдельности.

Принять участие в тестировании может каждый желающий, но количество участников на первом этапе будет ограничено – всего 7000 человек. Для пользования сервисом пассажир приобретает «МультиТранспорт» в мобильных приложениях «Метро Москвы» или «Яндекс Go», используя банковскую карту или платежные сервисы Apple Pay и Google Pay.

«Мэр Москвы поставил задачу делать транспортную инфраструктуру доступнее и понятнее пассажирам. Для этого мы реализуем в городе концепцию MaaS. “МультиТранспорт” будет полезен пассажирам, которые используют общественный транспорт, но иногда выбирают такси. С подпиской пассажиры смогут экономить до 10% денег на оплате проезда ежемесячно. Гибкость и выгодные тарифы сервиса также привлекут новых пользователей из числа автомобилистов, которые переключатся на мультимодальные поездки. Это позволит более равномерно распределить транспортные потоки», – сказал Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта.

«MaaS является общемировым трендом, реализующим концепцию “Мобильность как услуга” для транспортных сервисов. С учетом пассажиропотока Москвы сервис станет одним из самых крупных в мире и позволит каждому человеку с учетом собственных потребностей выстраивать сложные мультимодальные поездки на различных видах транспорта, в том числе такси, по принципу “в одно окно”. В дальнейшем сервис планируется расширить, внедрив в него поездки на самокатах и велобайках, а также рассмотреть возможность дополнительных опций по тарифным планам», – сказал Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент ВТБ.