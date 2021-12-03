«Почта России» начала доставлять товары с японских онлайн-аукционов

С декабря 2021 г. россияне могут покупать товары на аукционах и в онлайн-магазинах Японии через сервис InJapan и получать их с помощью EMS-доставки «Почты России». Сроки доставки в Москву и Санкт-Петербург составят до 7 дней, в другие города-миллионеры – до 14 дней.

InJapan агрегирует для российских покупателей предложения крупнейшего аукциона Японии Yahoo и разных онлайн-магазинов, среди которых Amazon и Rakuten. В общей сложности через InJapan россияне получают доступ к более 10 тыс. товарных категорий со всей Японии. Среди самых популярных – автозапчасти для японских автомобилей, аудио- и видеотехника, фотооборудование, товары для рыбалки и отдыха, косметические средства и многое другое.

При доставке через EMS «Почты России» россиянам не нужно будет предоставлять паспортные данные для таможенного декларирования отправлений. Оплатить таможенную пошлину можно будет на сайте, в мобильном приложении «Почты России» или в почтовом отделении. Раньше получать товар с площадки российские покупатели могли только через частные курьерские службы, из-за чего доставка товаров стоила дороже.

«Товары японских производителей – техника, электроника, косметика, бытовая химия – популярны в России, и наше решение по EMS доставке из Японии позволит россиянам получать широкий ассортимент этих товаров быстрее, – отметил Георгий Аликошвили, заместитель генерального директора по международному бизнесу «Почты России». – Стоимость доставки для сегмента малого и среднего бизнеса из Японии станет доступнее на 30% по сравнению с предложениями других логистических операторов. В 2022 г. мы планируем начать сотрудничество еще с несколькими игроками рынка Японии и доставлять до 30 тыс. отправлений в месяц».