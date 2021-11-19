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Больше половины студентов получающих ИТ-образование хотят уехать из России

Образовательная платформа GeekBrains изучила отношение обучающихся ИТ-специальностям россиян к миграции за рубеж и внутри страны. Исследование проведено в ноябре 2021 г. В опросе приняли участие более 5000 респондентов.

53% студентов изучающих ИТ хотели бы уехать из России. При этом большинство опрошенных (34%) затрудняются ответить, в какую именно страну. 25% хотели бы эмигрировать в США. Также в рейтинг попали страны: Великобритания (7%), Германия (6%), Канада (5%), Испания (4%), Италия (4%), Чехия (3%) и др.

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Будущие ИТ-специалисты не хотят оставаться в России

«В России образовался дефицит ИТ-кадров. По подсчетам Минцифры, нам не хватает до 1 млн таких специалистов. Несмотря на то, что зарплаты ИТ-специалистов в России продолжают расти, большое количество специалистов выражают готовность уехать. При этом мотивацией такого переезда часто является не рост доходов, а нематериальные причины», – отметил генеральный директор образовательной платформы GeekBrains Александр Волчек.

Самой популярной причиной переезда студенты называют более высокий уровень жизни – такой ответ дали 35% респондентов, у 19% в другой стране проживают родственники, друзья, знакомые, и они бы хотели присоединиться к ним. 17% считают, что на новом месте больше возможностей для карьерного развития и 13% предполагают, что за рубежом выше уровень оплаты труда.

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Причины, вызывающие желание как можно скорее уехать из России, более чем очевидны

При этом большинство россиян не готовы к внутренней миграции внутри страны. 63% опрошенных респондентов ответили, что не хотели бы переезжать из своего текущего региона в другой. Среди тех, кто выразил готовность переехать в другой регион, самыми популярными направлениями стали Москва (25%), Санкт-Петербург (5%) и южные регионы – Краснодар, Сочи.

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