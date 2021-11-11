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X-Com обновила ИТ-инфраструктуру в научно-исследовательском учреждении РАН

X-Com выполнила проект развития ИТ- и сетевой инфраструктуры Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского» Российской академии наук (ИПМех РАН).

Для проведения фундаментальных и прикладных исследований по ключевым направлениям научной деятельности Института (общая механика, теория и методы управления динамическими системами, механика природных процессов и сред, геомеханика, биомеханика и др.) заказчику потребовалось оборудовать новые рабочие места сотрудников новыми компьютерами. Также необходимо было организовать беспроводной сегмент локальной сети в одном из помещений учреждения.

Инженеры X-Com провели аудит информационной системы заказчика, включая программно-аппаратные средства, клиентское оборудование и сетевую инфраструктуру. Также были тщательно проанализированы требования ПО, применяемого в научно-исследовательской деятельности, к аппаратной части компьютеров. На основании полученных данных были выработаны требования к организации рабочих мест.

В проекте использованы компьютеры собственного производства X-Com, точно кастомизированные под требования специалистов различных профилей в соответствии со спецификой выполняемых ими задач. Данный подход позволил предложить решение с наилучшим соотношением цена/производительность и минимизировать бюджет проекта за счет отсутствия переплаты за избыточный функционал. Для организации беспроводного доступа в сеть учреждения был использован гигабитный MU-MIMO Wi-Fi-маршрутизатор TP-Link Archer C6.

Выбор подрядчика проекта производился на основании открытого тендера, участниками которого стали системные интеграторы, производители и поставщики компьютерной техники. Наряду с ценовым предложением, при рассмотрении конкурсных заявок оценивался опыт кандидатов в реализации аналогичных по объему и сложности проектов по информатизации государственных научных организаций. Большинством голосов членов конкурсной комиссии победителем была признана компания X-Com, представившая наиболее квалификационно- и финансово-обоснованные условия поставки оборудования и выполнения работ.

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