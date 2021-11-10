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Wildberries: объем платежей через СБП вырос в 2,3 раза до 2,4 млрд рублей в октябре 2021 года

Система быстрых платежей стала самым быстрорастущим платежным инструментом на Wildberries в октябре 2021 г. Кроме того, во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября объем платежей вырос еще в 1,6 раза по сравнению с началом октября.

Как отмечают в Wildberries, популярность оплаты покупок с помощью QR-кодов от СБП продолжает расти, опережая темпы роста всех остальных способов оплаты. В октябре 2021 г. объем таких платежей вырос на 128% по сравнению с сентябрем 2021 г. и достиг 2,4 млрд руб. При этом абсолютным лидером по объемам транзакций остается платежная система «Мир» (+17% в октябре по сравнению с сентябрем).

Во время периода нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября 2021 г., россияне все чаще оплачивали интернет-заказы с помощью СБП: объем платежей вырос в 1,6 раза по сравнению с началом месяца, с 1 по 11 октября 2021 г.

Согласно данным продаж Wildberries, через СБП жители нашей страны оплачивают одежду, электронику, обувь, косметику и парфюмерию, а также товары для дома.

Самые активные пользователи СБП, по подсчетам компании, проживают в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской области и Татарстане.

«Популярность СБП, на наш взгляд, растет благодаря ее удобству и экономичности. Ритейлерам она позволяет устанавливать наиболее конкурентные цены на свои товары благодаря более низкой эквайринговой комиссии, а покупателям – быстро и безопасно оплачивать покупки прямо через мобильные приложения Wildberries или на сайте интернет-магазина. Кроме того, покупатели получают дополнительную скидку 1%, что особенно выгодно при дорогостоящих покупках, например, техники или электроники», – отметили в пресс-службе Wildberries.

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