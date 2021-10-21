ВТБ запустил премию Data Fusion Awards

ВТБ и CNews открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards, в рамках которой будут отмечены достижения компаний и госструктур в области объединения, синергии массивов Big Data и алгоритмов работы с ними. Кроме того, награды будут вручены в нескольких специальных номинациях.

Data Fusion — концепция, которая предполагает объединение данных, слияние или перенос алгоритмов из одной области машинного обучения в другую, а также синергию процессов в машинном обучении.

Прием заявок на участие в конкурсе пройдет с 21 октября 2021 года по 21 января 2022 года на официальном сайте премии awards.data-fusion.ru. Конкурсный отбор будет проходить по трем номинациям: «Data Fusion в бизнесе» (подноминации «Прорыв года», «Монетизация данных», «Трендсеттер»), «Data Fusion в госсекторе» и «Data Fusion в образовании» (подноминация «Образовательная инициатива года»).

Кроме того, награды будут вручены в трех специальных номинациях: «Бизнес-партнерство в стиле Data Fusion» и «Партнерство в области науки и исследований» — два Гран-при ВТБ, а также «Data Fusion Rising Stars» — спецноминация фонда «Сколково».

«Одна из основных задач компаний из разных областей сейчас не просто предоставить клиентам комфортные и удобные услуги, но и предугадать их желания. Data Fusion — подход к работе с большими данными, технологиями машинного обучения, искусственного интеллекта, который благодаря использованию принципиально новых методов позволяет решать эту стратегическую задачу. Ключевая цель нашей премии — выявить, поддержать и отметить лучшие решения в одном из самых перспективных направлений работы с большими данными», — отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Аналитика больших данных была названа экспертами и читателями CNews российским ИТ-трендом номер один на 2021 год. Найти и показать лучшие практики, прорывные решения и инновационные подходы в части технологий, экономики и этики анализа и синергии данных — таковы ключевые цели премии, которую мы запускаем», — пояснила главный редактор CNews Александра Кирьянова.

«Сейчас каждая крупная компания хранит данные о своих клиентах, предпочитаемых товарах, ценах, транзакциях, но эти данные — только фрагмент полноценного цифрового профиля. Цель нашей номинации «Data Fusion Rising Stars» — найти лучшие стартапы, которые создают технологии, основанные на подходе Data Fusion. Такие решения помогут сформировать цельный цифровой профиль клиента, на основе которого можно делать персонифицированные предложения, формировать продукты или услуги под точечные запросы с учетом безопасности хранения персональных данных. Проекты участников будут востребованы банками, ИТ-компаниями, и в дальнейшем сфера их применения будет только расширяться», - подчеркнул председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

По окончании приема заявок, 21 января 2022 года, организаторы премии проверят их на соответствие конкурсным требованиям и представят на рассмотрение жюри конкурса. Подведение итогов конкурса пройдет с 14 по 21 марта, а торжественная церемония награждения победителей состоится в Москве 15 апреля 2022 года.

Ознакомиться с более подробными условиями участия можно на сайте премии Data Fusion Awards.