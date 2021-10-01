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В «Яндекс.картах» появился новый вид транспорта — самокаты

В «Яндекс.картах» появился новый вид транспорта — самокаты. Теперь можно строить для них маршруты и смотреть, сколько времени уйдёт на дорогу. Также в «Картах» теперь есть аренда электросамокатов «Яндекс Go».

Для поездок на самокате прокладываются специальные маршруты, которые ведут только по велосипедным дорожкам и тротуарам и по возможности обходят лестницы. Строить такие маршруты можно по всей России — в приложении на iOS и в десктопной версии «Карт». На Android они появятся в ближайшее время, обещают разработчики. Маршруты подойдут для обычных и электрических самокатов. При планировании поездки можно сравнить маршруты на самокате и других видах транспорта, чтобы узнать, как быстрее добраться до нужного места.

Кроме того, в приложении «Карт» можно найти и арендовать самокаты «Яндекс Go». Для этого на главном экране нужно нажать на кнопку «Самокаты» — и на карте появятся места их парковки. Можно выбрать удобное место и забронировать там самокат, дойти до него и начать поездку. В случае если уже находитесь рядом с парковкой, достаточно отсканировать QR-код на руле.

Перед первой поездкой на самокате «Карты» покажут правила управления и безопасного катания. Например, максимальная скорость самокатов не превышает 20 км/ч. А в местах, где гуляет много людей, не получится ехать быстрее 10–15 км/ч. Ещё на самокатах «Яндекс Go» есть держатели для мобильных устройств — так маршрут всегда будет перед глазами и не нужно будет отвлекаться. Аренда доступна в Москве и Краснодаре.

«Яндекс.карты» — сервис, который помогает ориентироваться в городе и отвечает на повседневные вопросы пользователей. С помощью «Карт» можно найти ремонт часов около дома, выбрать ресторан или записаться в парикмахерскую и построить маршрут сразу до входа. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 85 млн человек.

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