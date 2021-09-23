Unitsolutions запустил услугу лизинга для юридических лиц в России

Компания Unitsolutions, российский системный интегратор и интернет-магазин AV-решений, объявил о возможности приобретения конференц-оборудования в России на условиях лизинга. Новая услуга позволит отечественным компаниям распределить нагрузку на ИТ-бюджет и в кратчайшие сроки провести модернизацию переговорных помещений, ситуационных центров и гибридных студий видеосвязи.

В рамках национальной программы «Цифровая экономика» Президент России поставил перед правительством страны новую глобальную цель – «Цифровая трансформация», которая предписывает внедрить онлайн-сервисы во все социально значимые учреждения страны. Это позволит упростить доступ к госуслугам для граждан, а также обеспечит компании инструментами для сохранения продуктивности во время пандемии.

Чтобы поддержать отечественных предпринимателей и инициативы по цифровой трансформации, компания Unitsolutions запустила услугу по продаже оборудования на условиях лизинга. Данная услуга позволит юридическим лицам арендовать AV-решения с правом дальнейшего выкупа по остаточной стоимости.

Воспользовавшись новой услугой, российские организации смогут быстро и без серьезных нагрузок на ИТ-бюджет провести модернизацию или оснащение переговорных комнат, гибридных студий видеосвязи, ситуационных центров и кабинетов руководства качественными AV-решениями, в том числе отечественного производства. При этом договор лизинга не требует больших единоразовых затрат, что упрощает процессы цифровизации для компаний, которые были вынуждены сократить ИТ-бюджет или испытывают финансовые затруднения из-за пандемии коронавируса.

Компания Unitsolutions учитывает индивидуальные особенности каждого заказчика и предоставляет гибкие возможности по расчету срока выплат. Данная услуга призвана помочь государственным и частным организациям добиться большей мобильности при инвестиционном и финансовом планировании.

«Приобретение оборудования в лизинг — распространенная практика во всем мире. Воспользовавшись нашей новой услугой, компании смогут на комфортных для себя условиях провести модернизацию переговорных пространств или дополнить свой AV-парк недостающими решениями», — отметил Сергей Тахтаулов, руководитель отдела интеграции Unitsolutions.