«Сбер» представил предложения по автоматизации процесса взыскания

В Самаре 23 сентября 2021 г. выступил вице-президент, директор Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев. Он рассказал о существующих барьерах применения цифровизации в процессах взыскания и представил предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Сегодня автоматизация применяется на разных этапах взыскания: кредиторы могут удаленно подавать иски в арбитражные суды; существует электронная картотека дел; во время пандемии стала широко применяться практика проведения онлайн-заседаний судов. Однако во многих сферах требуется регулирование, если, например, нет полноценного электронного документооборота и электронные документы сканируются из бумажных и так же вручную заносятся в ГАС «Правосудие».

«Сегодня судья может отказать в проведении онлайн-заседания без объяснения причин. Поэтому необходимо закрепить в законе об электронном правосудии, который уже прошел в Госдуме первое чтение, возможность проведения онлайн-заседаний и перечень оснований для отказа», — отмечает Максим Дегтярев.

Один из вариантов решений — разработать утвержденные формы документов, которые смогут автоматически разноситься по информационным системам.

В исполнительном производстве необходимо внедрение электронных исполнительных документов и электронных торгов. Электронные торги в банкротстве сделали процедуру прозрачной, объективно выявляющей цену, выгодную для кредитора и должника, и эффективной. Благодаря электронным торгам с 2011 по 2019 гг. выручка от реализации имущества банкротов выросла в семь раз.

«Необходим закон об электронном правосудии, в котором нужно отразить три идеи: необходимо законодательно закрепленное право проведения заседаний онлайн и основания для их отказа, идентификация не должна быть чрезмерно сложной. Также простые судебные решения (приказы) должны выноситься практически автоматически, а судьи — технически оснащены современными средствами связи. В части роботизированных коммуникаций в законе необходима конкретизация формата общения взыскателя с должником, а также оформление согласия заемщика на роботизированное информирование при получении кредита»,—считает Максим Дегтярев.