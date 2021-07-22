Технологическую площадку Старт Хаб на Красном Октябре с начала года посетили более 100 тыс. человек

Сегодня в мире работают тысячи технохабов, формирующих совершенно новый тип мышления: они стимулируют творческую активность, помогают предпринимателям и тем, кто пока только проявляет интерес к сфере инноваций, обзаводиться связями и раскрывать свой потенциал. Старт Хаб на Красном Октябре — проект Агентства инноваций Москвы, подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, — представляет собой целую экосистему для развития стартапов и представителей бизнеса с бесплатной нетворкинг-зоной, ивент-холлами на 500+ человек, учебными аудиториями и комнатами отдыха. Практически ежедневно здесь проводятся отраслевые форумы, бизнес-дебаты, воркшопы и встречи с участием представителей города и крупного бизнеса, инвесторов и стартапов.

Старт Хаб на Красном Октябре — проект Агентства инноваций Москвы

Например, 28 июля 2021 г. гости площадки смогут присоединиться к паблик-току «50 млн причин на развитие производства». Эксперты обсудят тренды в сфере роботизации, искусственного интеллекта и машинного обучения, а также особенности внедрения инноваций и новых технологий в производстве. На примере российских и иностранных компаний они расскажут про позитивный опыт инжиниринговой деятельности и о городских мерах поддержки МСП.

А 29 июля 2021 г. все желающие смогут принять участие в конференции о цифровых активах, блокчейн-технологиях в бизнесе и регулировании рынка криптовалют.

Кроме того, на базе площадки Старт Хаб на Красном Октябре работает программа StartHub.Moscow, в рамках которой бизнесмены могут познакомиться с людьми из своей индустрии и получить экспертную поддержку. Благодаря удобному формату предприниматели могут развивать бизнес без отрыва от рабочих процессов, а инвесторы — выбрать перспективный стартап, пообщаться с его создателями и выгодно вложить деньги.

В лучших традициях мировых технохабов на площадке проходят не только деловые, но и масштабные городские мероприятия. Таким образом пространство становится точкой притяжения, куда ходят и работать, и развлекаться, и налаживать связи для бизнеса. В конце весны, 29 мая 2021 г., в Москве стартовал культурно-образовательный проект «Летний Октябрь», хэдлайнером которого выступила технологическая площадка Старт Хаб на Красном Октябре. При участии партнеров на острове площадью пять гектаров были собраны десятки туров выходного дня по разным тематикам. Каждый уикенд все желающие могут бесплатно присоединиться к «островным» маршрутам про инновации, бизнес и саморазвитие: экскурсии по историческому кварталу с выходом на крышу здания, научпоп-лекции, паблик-токи, кинопоказы, йога, выступления стендап-комиков, выставки, инсталляции и даже музыкальные перфомансы.