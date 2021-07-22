«Информзащита» и Cybertonica объединились для противодействия финансовому мошенничеству

«Информзащита» и британо-российский стартап Cybertonica («Кибертоника»), разработчик сервиса кросс-канального фрод-мониторинга, объявили о сотрудничестве. Благодаря партнерскому соглашению системный интегратор может предоставлять своим заказчикам программный комплекс для противодействия финансовому мошенничеству, в том числе и по модели антифрод как сервис.

Совершенствование дистанционных каналов предоставления услуг клиентам, появление новых продуктов и сервисов увеличило поверхность атаки для мошенников. Злоумышленники могут действовать в различных направлениях: электронная торговля, денежные переводы, средства платежей в интернете, программное обеспечение и так далее. Можно сказать, что сейчас любой онлайн-бизнес, работающий с деньгами и иными активами, а также личными данными пользователей, включая их платежные реквизиты, попадает в зону риска.

Согласно исследованию Juniper Research, убытки продавцов от мошенничества с онлайн-платежами в совокупности превысят $206 млрд к 2025 г. Такое резкое увеличение случаев мошенничества эксперты связывают с пандемией, которая привела к росту взломов учетных записей и связанных с ними платежных данных. Жертвами злоумышленников могут стать не только обращающиеся к услугам электронной коммерции потребители, но и сами продавцы, уделяющие вопросам безопасности недостаточное внимание.

Сервис Cybertonica позволяет предотвращать транзакционное мошенничество за счет использования методов искусственного интеллекта и анализа данных, обеспечивая при этом полную безопасность получаемой информации в соответствии с международными стандартами безопасности. Система в режиме реального времени обрабатывает различную информацию о платежах и клиентах, подвергает её анализу и обнаруживает подозрительные операции. Существует ряд рисков, которые необходимо оценивать при проведении платежей, и система обладает преднастроенными политиками для их выявления и блокировки в разрезе различных каналов предоставления услуг клиентами. Система также осуществляет мониторинг подозрительных активностей в рамках сессионной и поведенческой аналитики, например, факт запроса двух одноразовых паролей за короткое время, если не было неуспешного ввода первого из них, или начало новой сессии, если старая еще не завершена. Внедрение сервиса кросс-канального фрод-мониторинга позволит снизить риск мошеннических операций и защитить бизнес от финансового и репутационного урона.

Евгений Шадрин, операционный директор Cybertonica, убежден, что задача антифрода – не только предотвратить и минимизировать риски киберугроз и мошенничества, но и сделать так, чтобы пользователям было комфортно пользоваться платежными продуктами.

«Мы адаптируем антифрод под клиентский опыт каждого пользователя в целях выработки максимально выгодного соотношения между риском и требованиями бизнеса, например, достижение заданного уровня конверсии или монетизации», – отметил Шадрин.

Игорь Шульга, директор центра по противодействию мошенничеству компании «Информзащита», отметил: «Широкий ландшафт угроз, увеличенный на разнообразие предоставляемых услуг множеством клиентов со своими уникальными бизнес-процессами, требуют от нас очень гибкого подхода к набору предлагаемых решений в области антифрода не только по технологическим аспектам, но и их коммерческой составляющей. Сотрудничество с компанией Cybertonica позволит эффективно решать указанные вопросы».