Компьютеры HP готовы для работы на Windows 11

Компания HP Inc. объявляет о том, что все текущие и новые компьютеры HP на базе Windows будут иметь возможность обновления до версии Windows 11 во второй половине 2021 г.

Современное портфолио компьютеров HP на базе Windows способно продемонстрировать все преимущества новой операционной системы, о которых заявляет Microsoft. Речь идет о следующих устройствах:

Текущие и новые модели из линеек Spectre, ENVY и Pavilion.Эти продукты разработаны с учетом использования сценариев творческих профессионалов. Для улучшения творческого процесса имеются персонализированные настройки, включающие в себя заводскую калибровку цвета на дисплее, а также возможности по оптимизации производительности в HP Command Center и изображения на мониторе в HP Display Control. С появлением Windows 11 креаторы получат еще больше возможностей, чтобы проявить себя. В этом им поможет оптимизация технологии голосового набора, интеграция стилуса и поддержка интуитивно понятных жестов для работы с сенсорной панелью.

Новые устройства из портфолио OMEN и Victus by HP, включая модели OMEN 16, Victus by HP 16 и десктоп OMEN 30L. Линейка игровых решений HP предлагает передовое аппаратное и программное обеспечение, позволяющее вывести гейминг на новый уровень. С выходом Windows 11 пользователи смогут дополнительно оптимизировать и улучшить производительность игр благодаря технологиям DirectX 12 для создания иммерсивной графики, DirectStorage для более быстрой загрузки и детализации игровых миров, а также Auto HDR для поддержки расширенного цветового диапазона.

Отдельные модели HP Elite и HP Pro, среди которых HP Elite Dragonfly G2. HP расширяет потенциал современных гибридных рабочих и учебных сред, представляя защищенные устройства, помогающие пользователям сохранять высокую продуктивность, независимо от того, где они находятся. С появлением Windows 11 добавятся расширенные возможности для совместной работы благодаря интеграции Microsoft Teams. Пользователи смогут более рационально управлять своим рабочим пространством с помощью технологии Snap Assist и Extend Screen Memory - новая возможность Windows 11 по запоминанию расположения окон на внешних мониторах. ИТ-администраторы также получат преимущества за счет системного подхода к обеспечению совместимости приложений Windows 11 и облачному управлению.

Рабочие станции HP Z, такие как модель HP ZBook Studio G8. Решения линейки Z специально разработаны для профессиональных креаторов и опытных пользователей. Эти устройства обладают высокой производительностью и надежностью за счет интеграции новейших технологий. Рабочие станции линейки Z открывают разработчикам доступ к решениям для удаленной работы, таким как ZCentral, а также к необходимым инструментам для совместной работы и ускорения рабочих процессов в реальном времени из любой локации. Вместе с Windows 11 создатели контента получат простой и мощный пользовательский интерфейс, который позволит повысить концентрацию внимания и продуктивность. Также будет доступно новое меню для работы со стилусом, которое можно персонализировать для быстрого доступа к приложениям для творчества.