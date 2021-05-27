Компания «Актив» предоставила в открытый доступ решение для удаленной работы «Рутокен VPN»

Компания «Актив», ведущий российский разработчик программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности, предоставила в открытый доступ исходный код продукта для организации безопасной удаленной работы - «Рутокен VPN» Community Edition.

«Рутокен VPN» – это комплексное решение для организации удаленной работы и безопасного доступа к корпоративным ИТ-системам из любой точки мира. Решение предполагает использование двухфакторной аутентификации с использованием криптографических токенов линеек Рутокен ЭЦП 2.0, ЭЦП SС, ЭЦП PKI.

Появление исходного кода «Рутокен VPN» Community Edition в открытых источниках дает ИТ-специалистам возможность доработки кода, оптимальной установки и настройки решения для удаленной работы собственными силами, а также с помощью развития продукта сообществом на GitHub. Решение «Рутокен VPN» Community Edition бесплатно. Оно поддерживает криптографический алгоритм c открытым ключом RSA, однако не поддерживает протоколы шифрования с использованием криптографических алгоритмов ГОСТ Р 34.10–2012 и ГОСТ Р 34.12–2015, а также не предполагает техническую поддержку и регулярное системное обновление пакетов. Получить доступ к исходному коду «Рутокен VPN» Community Edition можно на портале GitHub по ссылке.

Решение для удаленной работы «Рутокен VPN» в коммерческой версии Enterprise, ориентированное на малый и средний бизнес, также остается доступным для приобретения. Для данного решения предусмотрена поддержка криптографических алгоритмов ГОСТ, поставка в виде виртуальной машины, и простая настройка, не требующая привлечения технических специалистов. «Рутокен VPN» Enterprise предполагает техническую поддержку специалистами проекта «Рутокен VPN» Компании «Актив» и доступность регулярных обновлений системных пакетов.