Mail.ru Cloud Solutions запускает облачный сервис для обработки большого потока запросов

Облачная платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) представила Cloud Queues — новый сервис для быстрой обработки запросов в нагруженных приложениях. Он поможет повысить производительность и надежность систем с нестабильной нагрузкой. Сервис просто настраивается, интегрируется с различными приложениями и поддерживает неограниченную длину очередей.

В 2020 году резкий переход бизнеса в онлайн, запуск новых интернет-магазинов и цифровых сервисов спровоцировал рост нагрузки на информационные системы. ИТ-инфраструктура многих компаний оказалась не подготовлена к обработке растущих объемов обращений. Пользователи ожидают высокого уровня клиентского сервиса от цифровых каналов, и сбои из-за перегрузки систем могут негативно сказаться как на лояльности потребителей, так и на выручке компании.

Система управления очередями сообщений Mail.ru Cloud Queues устраняет эту проблему. По умолчанию она позволяет создавать до 500 одновременно работающих очередей из неограниченного количества сообщений. Одновременно сервис способен обрабатывать до 120 000 сообщений в одной стандартной очереди. Cloud Queues базируется на платформе in-memory вычислений Tarantool, за счет чего скорость обработки запросов достигает 5000 запросов в секунду на одну очередь.

Сервис работает со всеми сервисами MCS и позволяют эффективно использовать все возможности облака: связывая виртуальные серверы, S3-хранилище, базы данных, Kubernetes, и будет особенно актуален в микросервисных и распределенных архитектурах. Кроме того, Cloud Queues совместим с Amazon SQS API, за счет чего нагруженным сервисам можно с минимальными изменениями перенести приложения ближе к своим пользователям.

Как любое Managed-решение, сервис автоматизирует большую часть рутинных работ по администрированию решения. Провайдер гарантирует его доступность с SLA 99,95%. Сервис обеспечивает высокую степень надежности доставки сообщений. Срок хранения настраивается индивидуально и может составлять до 14 дней.

Решение будет полезно компаниям, которым важно быстро обслуживать потоки запросов клиентов. Например, заказчикам из ритейла, финансового сектора, образования, а также разработчикам мобильных игр и сервисов обмена фото- и видеоконтентом.

«Большинство компаний сталкивается с существенным ростом нагрузки на инфраструктуру. При этом запускать собственные системы управления очередями для повышения ее пропускной способности — сложно и ресурсозатратно, — отмечает Дмитрий Лазаренко, директор по продукту Mail.ru Cloud Solutions. — Mail.ru Cloud Queues — это готовый облачный сервис: не нужно думать о сложностях развертывания и администрирования этого решения. Сервис обрабатывает миллиарды запросов и обеспечивает их надежное хранение, что позволяет компаниям стабилизировать нагрузку на ИТ-инфраструктуру при построении распределенных высоконагруженных приложений и онлайн-сервисов».