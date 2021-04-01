Планшеты Samsung помогли сделать школьные автобусы безопасными

Компания Buspatrol оснастила школьные автобусы в США камерами для фиксации нарушений и защищенными мобильными устройствами Samsung.

Когда школьный автобус останавливается для высадки пассажиров, у него по бокам «раскладываются» знаки STOP, на которых мигают красные лампы, сигнализирующие автомобилистам, что нужно пропустить детей. Однако большая часть водителей игнорирует эти сигналы. В 2019 г. Национальная ассоциация по транспортировке учащихся (NASDPTS) опросила водителей школьных автобусов в 39 штатах США и выяснила, что за один день водители автобусов сообщили о 95494 нарушениях, связанных с тем, что автомобили проехали мимо них во время посадки или высадки пассажиров.

Для борьбы с этой проблемой компания Buspatrol устанавливает на школьные автобусы камеры в сочетании с приложениями на базе искусственного интеллекта, которые помогают отследить нарушения. Компании не хватало централизованного интерфейса для управления устройствами, поэтому с недавнего времени в комплект оборудования вошли защищенные планшеты Samsung Galaxy. Buspatrol поставила тысячи планшетов Samsung Galaxy Tab Active2, а в будущем планируется обновить парк устройств до Tab Active3.

Планшеты устанавливаются на приборной панели. С их помощью водитель отмечает учеников, вошедших в автобус, а родители в специальном приложении могут отслеживать местоположение транспорта, чтобы рассчитать время, когда нужно встретить ребенка. Кроме того, водители часто увольняются со своих рабочих мест, а новым сотрудникам сложно привыкнуть к маршруту —навигационное приложение в планшете решило и эту проблему. Еще один плюс Galaxy Tab Active – наличие физических кнопок для быстрого запуска рабочих приложений и S Pen, которое позволяет работать в перчатках.

Камеры, которые Buspatrol устанавливает на автобусах на знаках STOP, могут отслеживать до восьми полос движения. Другие камеры устанавливаются позади автобуса, по бокам и на приборной панели. Они записывают происходящее позади транспорта, у входных дверей и за лобовым стеклом. Опционально заказчик может установить дополнительные камеры в салоне, чтобы вести наблюдение за водителем и пассажирами. Защищенное облачное ПО позволяет руководителям транспортной сети школьных автобусов просматривать трансляции с камер, а также получать по запросу отдельные видеозаписи.

Технология Buspatrol помогает и дорожной инспекции в фиксации нарушений дорожного движения, когда водители игнорируют мигающие сигналы школьных автобусов и проезжают мимо. Данные с видеокамер и GPS позволяют автоматизировать подготовку доказательств нарушения ПДД, после чего их рассматривают правоохранительные органы и направляют штраф водителю. Средства, полученные с этих штрафов, направляются на инициативы, связанные с образованием и безопасностью на дорогах, в том числе, на закупку техники Buspatrol для школьных автобусов. Таким образом, переоборудование