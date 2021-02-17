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ГК «Эдит про» выросла в 2020 году на 200%

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

В 2020 году выручка группы компаний «Эдит про» выросла более чем на 200%, преимущественно за счет продажи услуг внедрения учетных систем в электроэнергетике. Компания вышла на федеральный рынок и увеличила штат в четыре раза.

ГК «Эдит про», специализирующаяся на разработке и внедрении решений на базе 1С в электроэнергетической отрасли, коммунальном хозяйстве и сфере услуг, подвела итоги работы за 2020 год. Выручка компания выросла более чем в три раза в сравнении с 2019 годом. Штат «Эдит про» увеличился до 100 человек.

Компания также открыла два офиса в Москве и Санкт-Петербурге. Новые представительства позволят «Эдит про» расширить присутствие на федеральном уровне, укрепить позиции на российском рынке автоматизации, а также более плотно заняться развитием проектной деятельности в Центральном и Северо-Западном регионах.

«Открытие офисов в Москве и Санкт-Петербурге — важный шаг в процессе масштабирования бизнеса “Эдит про”, поскольку именно в Центральном и Северо-Западном регионах расположены штаб-квартиры нескольких крупнейших электроэнергетических предприятий России. Мы уверены, что открытие новых площадок позволит нам развивать экспертизу в реализации сложных, комплексных проектов в электроэнергетической отрасли и повышать конкурентоспособность компании на федеральном уровне», – поясняет Дмитрий Кичко, руководитель группы компаний «Эдит про».

При этом компания не планирует отказываться от регионального присутствия. Напротив, «Эдит про» собирается увеличить число региональных представительств в ближайшие годы.

«Большинство наших сотрудников работает дистанционно, причем переход на удаленку мы начали задолго до пандемии. Уже сейчас мы можем собрать полностью удаленную команду для работы на региональном проекте – у нас отлажены для этого все процессы. Однако региональные представительства необходимы, во-первых, для того чтобы более оперативно реагировать на текущие запросы клиентов и решать возникающие задачи. Во-вторых, для работы с молодыми специалистами: обучать новых сотрудников, прививать им основы корпоративной культуры и вводить в курс дел, по нашему опыту, лучше офлайн», – добавляет Дмитрий Кичко.

В ходе масштабирования «Эдит про» прошла аудит на соответствие основным принципам менеджмента качества ISO 9001, таким как клиентоориентированность, мотивация, вовлеченность руководства и многим другим. Сертификация «Эдит про» по ISO 9001 гарантирует, что заказчики компании получают неизменно качественные услуги.

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