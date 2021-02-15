Спецпроекты

Стартовал набор на обучение по программам «Цифровой экономики»

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о начале реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в 2021 году. Набор по обучающим программам открыл Университет «Иннополис», который вместе с РАНХиГС и Университетом НТИ «20.35» входит в тройку опорных центров федерального проекта.

«Программы первого потока ориентированы на преподавателей учебных заведений, которые смогут получить знания в новом для себя направлении. В этом году обучение пройдут также государственные и муниципальные служащие, руководители цифровой трансформации ведомств. Для граждан будет реализована программа дополнительного образования, по которой государство компенсирует 50% затрат», – сообщил замглавы Минцифры России Евгений Кисляков.

Заявки на первый поток Иннополиса принимаются до 24 февраля от преподавателей образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Слушателей обучат компетенциям, востребованным в условиях цифровой экономики в нецифровых областях реального сектора экономики.

В программу обучения входят 11 направлений, соответствующих перечню приоритетных отраслей экономики (согласно Указу Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года): здравоохранение, образование, сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность, добывающая промышленность, городское хозяйство, энергетическая инфраструктура, транспортная инфраструктура, финансовые услуги, информационные технологии.

Обучение пройдет в очной форме с применением дистанционных технологий образовательной платформы. По окончанию программы участники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

В ходе практических занятий слушатели проанализируют образовательные программы высшего и среднего профессионального образования, а также получат экспертизу обновленных рабочих программ дисциплин и основной профессиональной образовательной программы для возможности внедрения в них цифровых компетенций. Длительность обучения — 144 академических часа. В 2021 году планируется четыре потока обучения, первый начнется 25 февраля.

Зарегистрироваться на программу можно на сайте Университета «Иннополис».

Другие материалы рубрики

Путин распорядился перевести россиян на электронные документы

В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта

«Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда

Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

«Ростелеком» получит 200 руб. за любое обращение к Единой биометрической системе

Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов

Техноблог

Технологии для развлечений, которые не дожили до 2021

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам