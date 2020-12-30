«Техносерв» вошел в пятерку крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры по версии CNews

«Техносерв» занял четвертое место в рейтинге CNews «Крупнейшие системные интеграторы России: построение ИТ-инфраструктуры». Объем выручки компании за реализацию проектов по поставке IT-инфраструктуры в 2019 г. составил 15,2 млрд руб.

Наибольший вклад в рост отечественного рынка ИТ-инфраструктуры внесли проекты по строительству ЦОДов. Согласно рейтингу CNews, в 2019 г. выручка 10 крупнейших интеграторов в области создания ЦОДов (включая ИТ-инфраструктуру, инженерные системы и комплексную безопасность) выросла на 28% до 91,6 млрд руб. (рост в долларах на 24% до $1,4 млрд). «Техносерв» занимает пятое место в рейтинге крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров по итогам 2019 г. с выручкой в 11,2 млрд руб.

Выручка топ-10 провайдеров рынка умных зданий и сооружений (стадионы, вокзалы, аэропорты и т.п.) по итогам 2019 г. увеличилась на 13% и составила 65 млрд руб. В рейтинге крупнейших поставщиков в области комплексных проектов построения инфраструктуры зданий и сооружений «Техносерв» занял пятое место, заработав по итогам 2019 г. 4 млрд руб.

«Проектирование и внедрение инфраструктурных решений, в частности для ЦОДов, было и остается одним из ключевых направлений бизнеса «Техносерв». Поэтому компания традиционно занимает лидерские позиции в рейтингах поставщиков физической ИТ-инфраструктуры и систем для дата-центров в России. В 2020 г. на рынок серьезно повлияла пандемия. Интерес к традиционным архитектурам падает, при этом растет востребованность любых облачных решений – и публичных, и частных. Решения по виртуализации рабочей среды, впервые вынужденно опробованные многими компаниями именно в период изоляции, уверенно занимают место среди обязательных инструментов повышения экономической устойчивости предприятий», – сказал Сергей Соловьев, генеральный директор группы «Техносерв».

CNews Analytics отмечает, что в 2019 г. выручка крупнейших 20 поставщиков ИТ-инфраструктуры выросла до 118,7 млрд руб., показав по сравнению с 2018 г. рост на 47% в рублевом исчислении или на 41% в пересчете на доллары США (до $1,8 млрд). При этом в предыдущие периоды отмечался лишь небольшой рост или даже падение показателей. По мнению CNews Analytics, скачок роста имеет несколько причин: лавинообразный рост данных, новая волна цифровизации, связанная с внедрением решений в области аналитики, искусственного интеллекта и роботизации, а также рост популярности коммерческих облаков и реализация крупных проектов в госсекторе. Совокупная выручка пяти лидеров отечественного рынка составляет 2/3 от выручки топ-20 компаний.