Робототехнику московским школьникам будет преподавать робот

Российский сервисный робот Promobot будет помогать преподавать робототехнику в детском технопарке «Наукоград», открытом на базе Московского финансово-юридического университета при поддержке правительства Москвы. Вместе с роботом московские школьники смогут изучать программирование, мехатронику и искусственный интеллект.

В механического ассистента загружено два курса: базовый — для детей от 12 лет, и продвинутый — для старшеклассников. Каждый курс включает девять практических лабораторных работ: дети изучат управление роботом, систему распознавания лиц, познакомятся с навигацией в робототехнике, а также смогут создать собственный кейс применения сервисного робота. Благодаря связи с производителем решения школьников смогут использоваться в реальных условиях.

«Мы предоставляем детям уникальную возможность: “живой” российский робот, точные копии которого прямо сейчас работают по всему миру — от Бразилии до Китая. — сказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. — Наша идея в том, что любое удачное решение может попасть из лаборатории прямо к нашим разработчикам, а затем — появиться на роботе, скажем, в американском аэропорту. Дети должны знать, что их навыки можно применить в настоящей работе уже сейчас».

Занятия с роботом будут проходить в лаборатории «Робототехника и нейротехнологии», где он займет должность ассистента. Полной замены преподавателей роботами бояться не стоит, уверены в Promobot:

«Образование — одна из важнейших сфер взаимодействия между людьми. Возможно, что образование — это главное достижение человеческого общества, и человек должен сохранить контроль за образованием следующих поколений, — отметил Олег Кивокурцев. — Роботы станут главными помощниками преподавателей — они объективны, беспристрастны, никогда не устают — но роботы не смогут полностью заменить учителей».