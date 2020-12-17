Спецпроекты

Робототехнику московским школьникам будет преподавать робот

Бизнес Кадры Техника

Российский сервисный робот Promobot будет помогать преподавать робототехнику в детском технопарке «Наукоград», открытом на базе Московского финансово-юридического университета при поддержке правительства Москвы. Вместе с роботом московские школьники смогут изучать программирование, мехатронику и искусственный интеллект.

В механического ассистента загружено два курса: базовый — для детей от 12 лет, и продвинутый — для старшеклассников. Каждый курс включает девять практических лабораторных работ: дети изучат управление роботом, систему распознавания лиц, познакомятся с навигацией в робототехнике, а также смогут создать собственный кейс применения сервисного робота. Благодаря связи с производителем решения школьников смогут использоваться в реальных условиях.

«Мы предоставляем детям уникальную возможность: “живой” российский робот, точные копии которого прямо сейчас работают по всему миру — от Бразилии до Китая. — сказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. — Наша идея в том, что любое удачное решение может попасть из лаборатории прямо к нашим разработчикам, а затем — появиться на роботе, скажем, в американском аэропорту. Дети должны знать, что их навыки можно применить в настоящей работе уже сейчас».

Занятия с роботом будут проходить в лаборатории «Робототехника и нейротехнологии», где он займет должность ассистента. Полной замены преподавателей роботами бояться не стоит, уверены в Promobot:

«Образование — одна из важнейших сфер взаимодействия между людьми. Возможно, что образование — это главное достижение человеческого общества, и человек должен сохранить контроль за образованием следующих поколений, — отметил Олег Кивокурцев. — Роботы станут главными помощниками преподавателей — они объективны, беспристрастны, никогда не устают — но роботы не смогут полностью заменить учителей».

Другие материалы рубрики

На «Эльбрусах» начали работать ресурсоемкие популярные игры. Видео

Google получил в России рекордный штраф

Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд

Google тихо поглотила компанию, которая бесплатно превращает древние ПК в хромбуки

На базе древних технологий создан накопитель с запредельной емкостью – «убийца» SSD и HDD

В российских министерствах и госведомствах появится ИИ для поиска преступников и работы с документами

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводных зарядных устройств Moshi: Otto Q, Porto Q 5K и Lounge Q

Обзор мини-ПК Acer Veriton N4670G: мал да удал

Техноблог

Влаго- и пылезащитные чехлы – реальная помощь или пылесборник?

Обзор Logitech Swytch: одно устройство для подключения всего ВКС-оборудования

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию