Райффайзенбанк выяснил, в каких городах клиенты чаще отправляют заявки на ипотеку онлайн

Райффайзенбанк изучил порядка 50 тыс. заявок на ипотеку за 2020 г. и выяснил, в каких городах клиенты чаще всего самостоятельно заполняют обращения и отправляют их в банк онлайн.

Рейтинг возглавили города Московской области. Там 76% заявок на ипотеку клиенты заполняют дистанционно. Второе место делят Пермь и Екатеринбург — там 73% обращений за ипотекой в каждом из городов оформляют без визита в банковское отделение. На третьем месте — Санкт-Петербург и Калининград, где на онлайн приходится 71% заявок. Интересно, что в Москве этот показатель заметно ниже и составляет 67%. Столько же — в Сургуте и Уфе. Реже всего онлайн заявки в банк поступают из Сыктывкара (32%) и Череповца (28%).

«Недавнее наше исследование показало, что 27% клиентов, оставивших заявку на ипотеку в офисе банка, просто не знали, что это можно сделать иначе. Главная же причина, почему люди предпочитают дойти до банковского отделения — возможность получить личную консультацию специалиста, — сказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. — Мы понимаем, как важно в момент принятиях важных решений чувствовать, что ты не один, и помощь близко, поэтому для всех ипотечных клиентов действует отдельная линия поддержки, где можно получить ответ на любой вопрос по оформлению и условиям ипотеки в любое время — 24/7».

Сегодня более 70% заявок на ипотеку Райффайзенбанк принимает онлайн, в том числе и через личный кабинет на сайте. В феврале он был интегрирован с порталом госуслуг, чтобы процесс обращения стал удобнее. Теперь 85% информации анкеты на ипотеку заполняется автоматически. Предварительное предложение будет доступно в течение двух минут. Клиенту останется только прикрепить документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита. Авторизация в личном кабинете соответствует всем требованиям российского законодательства по защите персональных данных.