Forward запускает проект для бизнеса и его сотрудников Forward@work

Forward запустила новую платформу Forward@work. Новая программа позволяет компаниям экономить на оборудовании для сотрудников, повышать их эффективность и лояльность. Для сотрудников это возможность использовать на работе и дома лучшие устройства за небольшую плату в месяц, а также в конце срока договора получить его в собственность со скидкой.

У многих компаний на балансе есть старые ноутбуки и смартфоны, они стареют с каждым годом, изнашиваются и работать на них не самое большое удовольствие. Тем не менее компания выдает их новым сотрудникам, а также постоянно занимается их инвентаризацией, обслуживанием и списанием.

Программа Forward@work поможет как крупным, так и небольшим компаниям без существенных затрат избавиться от этих проблем, обновить парк техники и дать возможность сотрудникам работать на самых лучших устройствах.

Для этого необходимо сделать несколько шагов. Компания определяет ассортимент, сроки и сумму, которую она готова потратить на оборудование для каждой категории работников. Заключает договор с Forward и получает доступ для своих сотрудников к специальному разделу на сайте подпишись.рф.

После этого сотрудники компании заходят в личный кабинет, где представлен список доступных им устройств и сумма ежемесячного платежа. Она рассчитывается исходя из розничной стоимости устройства за вычетом инвестиций компании деленой на срок действия договора.

Сотрудник самостоятельно принимает решение: работать на стандартном оборудовании от работодателя или пользоваться лучшим за небольшую плату в месяц. В последнем случае он заключает договор с Forward и получает новое устройство. Вносит ежемесячно платежи. По истечении срока договора лизинга у сотрудника останется последний платеж, который как раз представляет собой сумму инвестиции от компании-работодателя.

Последний платеж за сотрудника делает компания при условии, что он в ней еще работает. Право собственности на устройство переходит к сотруднику. Так он экономит существенную часть стоимости устройства.

Если к моменту окончания договора работник покинул компанию, для того чтобы выкупить устройство в собственность он может внести последний платеж сразу или просто продолжить платить те же платежи по графику.

С Forward@work работодатель получает еще один инструмент не только для удержания сотрудников и повышения их эффективности, но и экономии: сотрудники работают на новейших устройствах, компания платит лишь часть стоимости оборудования и лишь за тех работников, кто остается надолго. Также нет необходимости закупать оборудование, ставить его на баланс, проводить инвентаризации, списания и утилизации. С помощью программы возможно быстро и дешево организовать удаленную работу для любого штата сотрудников. Особенно, если бюджет на приобретение оборудования не был запланирован.

В программу компании-работодатели могут добавить любые устройства доступные на сайте компании, а также планшеты Samsung Galaxy Tab и Apple iPad. Помимо мобильных устройств, в программу для сотрудников можно завести ноутбуки Apple Macbook и устройства на базе ОС Windows: Lenovo, Acer и Dell.