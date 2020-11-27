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В России начались продажи смартфона Nokia 3.4. Цена

Техника

HMD Global объявила о начале продаж в России Nokia 3.4 в синем, сером и пурпурном цветах. Смартфон доступен для покупки в фирменном интернет-магазине Nokia, а также в розничных сетях партнеров по ориентировочной розничной цене 12990 руб. за модель 3/64 ГБ с NFC. В интернет-магазине действует акция – чехол Flip Case в подарок.

Nokia 3.4 — смартфон с большим экраном и оптимизированной батареей, выполненный в скандинавском дизайне. Смартфон создан для развлечений — полезная площадь экрана HD+ диагональю 6,39” с отверстием для селфи-камеры используется по максимуму. Тройная камера под управлением технологий ИИ делает качественные фотографии в любых условиях — доступны режим «Портрет» и «Ночь», а также панорамная съемка камерой 5 МП с ультрашироким углом обзора. В режиме «Портрет» можно менять интенсивность размытия фона на уже готовой фотографии, даже на селфи.

Новый процессор Qualcomm Snapdragon 460 справляется с любыми задачами на 70% быстрее процессора предыдущего поколения. Функция адаптивной батареи отвечает за приоритезацию приложений, которыми вы пользуетесь чаще всего, в результате чего смартфон работает на одном заряде до двух дней.

Nokia 3.4 — смартфон с металлической рамой и с противоскользящим 3D-покрытием корпуса с тиснением. На Nokia 3.4 предустановлена чистая, обновляемая ОС Android — вы будете регулярно получать обновления для системы безопасности и новые версии программного обеспечения.

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