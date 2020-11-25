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«Ростелеком» зафиксировал рост востребованности таксофонов

Телеком Проводная связь

Год назад — с 1 ноября 2019 г. — по инициативе «Ростелекома» все звонки с таксофонов универсальной услуги связи на любые номера российских операторов стали бесплатными. В 2020 г. компания продолжает фиксировать увеличение количества и общей продолжительности звонков с таксофонов, на что, видимо, повлияла пандемия COVID-19 и, соответственно, рост обеспокоенности здоровьем родных и близких, как в родном регионе, так и за его пределами.

Чем стремительнее распространялась эпидемия коронавируса, тем больше было звонков в экстренные оперативные службы. По сравнению с февралем 2020 г. (до официального объявления пандемии в России) на пике продолжительность звонков в экстренные оперативные службы выросла в 2,1 раза.

За январь — октябрь 2020 г. общий трафик местных, внутризоновых и междугородных телефонных соединений с таксофонов универсальной услуги вырос в 2,6 раза. Более чем в 10 раз увеличилась продолжительность звонков с таксофонов на мобильные телефоны домашнего региона и междугородные номера.

Обнуление стоимости звонков, в том числе на мобильные номера, повысило социальную роль таксофонов не только у жителей населенных пунктов, в которых они установлены. С таксофонов могут позвонить автомобилисты, туристы и просто заблудившиеся, если в округе нет мобильной связи или разрядился телефон. Зафиксировать местоположение таких людей и оказать помощь в случае необходимости будет значительно проще.

Найти точку, откуда или куда можно бесплатно позвонить, проще всего на «Яндекс.Картах» — там отображены точные адреса установки всех 148 тыс. таксофонов. Достаточно в поисковой строке набрать слова «таксофон» и «Ростелеком», чтобы увидеть ближайшее устройство. Там же доступен телефонный номер конкретного таксофона — они способны принимать входящие вызовы.

Таксофоны универсальной услуги связи выполняют важную социальную коммуникационную задачу: до сих пор это единственное доступное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. В настоящее время с таксофонов поступает много звонков в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-либо опасной ситуации.

«Ростелеком» как единственный оператор универсального обслуживания в России обеспечивает работу 148 тыс. таксофонов универсальной услуги связи. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

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