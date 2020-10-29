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Эксперты «Информзащиты» прогнозируют рост спроса на индивидуальную киберзащиту VIP-персон

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю

Эксперты по киберпреступлениям отмечают значительный рост дорогостоящих и разрушительных кибератак на знаменитых, богатых и влиятельных людей. Если раньше внимание хакеров было сосредоточено исключительно на крупных корпорациях, то сейчас киберпреступники начинают все больше устремляться в сторону персональных устройств, вплоть до гаджетов детей, что дает повод прогнозировать активное развитие спроса на услуги по кибербезопасности для частных лиц.

Небольшие ИТ-компании предлагают потребителям такие услуги, как безопасные менеджеры паролей, всевозможные антивирусы и приложения проверки сайтов. Крупные компании в сфере ИБ предлагают уже комплексный подход, включающий такие серьезные этапы проверки, как анализ публичной информации, защита используемых технологий, предотвращение взлома аккаунтов, вплоть до полноценного пентеста с обнаружением и устранением потенциальных уязвимостей для злоумышленников.

Персональные кибератаки, приносящие колоссальные убытки, совершаются каждый день, и способов становится все больше и больше. Но люди, обличенные властью\состоянием\известностью, рискуют не только своим кошельком и именем, но и репутацией компании, корпоративной конфиденциальной информацией и, бывает, важными государственными сведениями. Тут уже недостаточно бдительности и антивируса – придется прибегнуть к услугам профессионалов, так как все уязвимости закрыть собственными силами не получится. Мотивы злоумышленников могут быть не только финансовыми. Это может быть и политический заказ, когда преступник ищет рычаги давления, и шантаж, когда человек рискует репутацией и положением в обществе, и кража коммерческого аккаунта для дальнейшей продажи его обратно владельцу (все мы помним громкие взломы популярных блогеров несколько лет назад, многие из которых платили шантажистам).

Нельзя обойти вниманием и новые обстоятельства, связанные с пандемией и массовым переходом на удаленку. Рост числа инцидентов при таком формате работы предсказуем: личные устройства, как уже было сказано, намного слабее защищены, чем корпоративная инфраструктура. Эти обстоятельства делают влиятельных людей и их семьи привлекательными целями для киберпреступников.

Этичные хакеры из «Информзащиты» говорят, что за последние полгода резко выросло количество обращений от частных лиц на проверку их личной киберзащищенности. «Потенциальные риски серьезны: это не только опасность взлома личной почты или кража аккаунтов. Хакеры могут получить доступ к облачным хранилищам данных, к домашним компьютерам, умным устройствам и не только», – сказал Дмитрий Колышкин, руководитель направления противодействия киберугрозам компании «Информзащита».

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