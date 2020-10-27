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«Делайт 2000» представила конференц-платформу CONFERA

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Команда российских инженеров «Делайт 2000» создала конференц-платформу CONFERA, соединив в единое целое все современные технологии коммуникаций, а управление сложным комплексом сделала простым и понятным.

Конференц-платформа CONFERA – это умный конференц-стол CONFERA AViTable, где управление встроенным оборудованием происходит с помощью нескольких интуитивно понятных сенсорных кнопок. CONFERA AViTable выглядит как обычный стол для переговоров, с той разницей, что все цифровые материалы расположены на мониторах непосредственно перед участниками совещания, а умная микрофонная система обеспечивает слышимость речи каждого выступающего; медиацентр CONFERA View, соединивший в одном корпусе экран, акустическую систему и видеокамеру для проведения видео-конференц-связи.

Конференц-платформа CONFERA позволяет демонстрировать контент с компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов, в том числе и удаленным пользователям, проводить видеоконференции так, что всем присутствующим все было хорошо видно и слышно. Теперь руководитель в течение всей встречи может видеть лица, а не затылки собеседников, и сам управлять ходом совещания.

Размер мониторов, их разрешение, яркость и расположение внутри конференц-стола CONFERA AViTable рассчитаны на основе требований эргономики зрительного восприятия информации. Во время совещания сохраняется визуальный контакт со всеми присутствующими: естественный разговор лицом к лицу, оборудование не загораживает участников мероприятия. Конструкция стола дает возможность комфортно расположиться во время совещания, – глубина подстолья выполнена строго по ГОСТу. Никаких опорных ножек – рассадка участников совещания может быть абсолютно произвольной.

Использование конференц-платформы CONFERA позволит владельцам экономить до 50% средств от стоимости традиционно выполнен6ного АV-проекта с аналогичным функционалом. Не надо тратить время на подбор оборудования и проектирование аудиовизуального комплекса, прокладку коммуникаций, проведение строительных и отделочных работ. В конференц-платформе CONFERA все продумано до мелочей, установка на объекте займет всего два рабочих дня.

«Конференц-платформа СONFERA – это еще одно уникальное решение, созданное компанией «Делайт 2000». Мы внедрили сложнейшие технологии и сделали все, чтобы их использование стало простым и удобным. Работа над конференц-платформой началась еще в 2019 году, было протестировано оборудование и материалы от различных производителей, сделано несколько прототипов. Мы продолжали усовершенствовать СONFERA, пока не добились желаемого результата. В процессе разработки мы создали принципиальное новое изделие, что подтверждается двумя патентами: на полезную модель и на промышленный образец», - сказал Михаил Петров, генеральный директор «Делайт 2000».

Конференц-платформа CONFERA интегрируется практически в любой современный интерьер за счет минималистичного дизайна и широкого выбора отделочных материалов. Продуманная модульная конструкция обеспечивает производство конференц-стола любой длины, исходя из размеров помещения и количества рабочих мест.

Высокое качество материалов и отсутствие оборудования на столешнице позволяет быстро проводить санитарную обработку поверхности, что создает предпосылки для использования CONFERA в переговорных-хабах, где собираются рабочие группы во время пандемии.

Известно, что сложность технологий может в значительной степени снижать эффективность проведения переговоров, поэтому крайне важно, что управлять совещанием может любой человек без привлечения IT-специалистов.

Ожидается, что конференц-платформа CONFERA будет особенно востребована в тех цифровых офисах, где есть осознанная потребность использования современных средств коммуникаций, в тех организациях, перед которыми стоят задачи быстрой трансформации офисных пространств, создания удобных в использовании и технологичных зон для совместной работы сотрудников.

Конференц-платформа CONFERA была впервые представлена на всероссийском форуме дизайнеров и архитекторов Business & Design Dialogue 2020 и стала победителем конкурса NEXT PRODUCTS 2020.

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