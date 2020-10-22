«Биржа грузоперевозок ATI.SU» интегрировала в маркетплейс «Проверки» сервис от «Контур.Фокус»

«Биржа грузоперевозок ATI.SU» объявила об интеграции сервиса «Контур.Фокус» в сврй маркетплейс «Проверки». С помощью маркетплейса «Проверки» участники рынка автомобильных грузоперевозок могут выбрать подходящий сервис для получения достоверной информации о контрагенте. Новая услуга от «Контур.Фокус» позволяет оперативно получить подробный отчет о юридическом лице или ИП.

Маркетплейс «Проверки» помогает грузовладельцам и грузоперевозчикам минимизировать свои риски перед отправкой груза или арендой и покупкой транспортного средства. Его разработали два года назад: сейчас он включает в себя услуги от шести компаний, специализирующихся на идентификации личности, проверке контрагентов, верификации документов. На маркетплейсе можно выбрать подходящий сервис для таких услуг, как комплексная проверка перевозчика и водителя, проверка местоположения, проверка водительского удостоверения в ГИБДД и т.д. Пользователями маркетплейса являются все участники «Биржи грузоперевозок ATI.SU» – около 250 тыс. грузовладельцев и грузоперевозчиков.

Все сервисы на маркетплейсе максимально автоматизированы. Пользовательский интерфейс проверок спроектирован таким образом, чтобы минимизировать время, затрачиваемое на ввод данных о контрагенте или транспортном средстве. Достаточно один раз ввести нужные данные и одним кликом заказать сразу несколько проверок в разных компаниях. Дальше сервис самостоятельно передаст данные, дождется ответов и сообщит пользователю о готовности тех проверок, которые он заказал. В данный момент в маркетплейсе всего одна «ручная» проверка – комплексная проверка перевозчика от «О.Р.Д.А» (Общая Региональная Деловая Аналитика). Она включает сбор и анализ информации из различных источников, звонок оператора проверяемому водителю, который помогает выяснить, тот ли это человек, за которого он себя выдает.

Проверки на маркетплейсе от «Биржи грузоперевозок ATI.SU» могут показать по контрагенту – банкротство, долги, смену руководства и адресов; по водителю – есть ли права, страховка, штрафы, проблемы с банками и законом; по транспорту – угон, страховку, ДТП, обременения, владельцев.

Параметры проверок зависят от их вида: для юрлиц/ИП – это ИНН, для ТС – VIN-номер или государственный номер транспортного средства, для водителя – номера документов, номер телефона. Все проверки производятся в соответствии с законодательством РФ.

Новая проверка от «Контур.Фокус» позволяет получить подробный отчет об юридическом лице или ИП. Ранее на маркетплейсе была возможность получения только экспресс-отчетов, а подобной детальной проверки – нет.

«На рынке автомобильных грузоперевозок основные проблемы криминального характера связаны с кражей грузов и мошенничеством. И, конечно, компании ищут самые разные способы, чтобы свести их к минимуму. На наш взгляд, количество таких неприятных ситуаций могло бы быть в разы меньше, если бы компании тщательно проверяли контрагента перед сотрудничеством. Проводить проверку самостоятельно достаточно затратно с точки зрения времени и усилий. Именно поэтому мы развиваем площадку в рамках Биржи, на которой наши пользователи могут выбрать сервис от профессионалов отрасли и быстро получить результат», – сказал Александр Вильде, директор по развитию «Биржи грузоперевозок ATI.SU».