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«Микрон» запустил «умное техобслуживание» на базе NFC

Интеграция Электроника

«Микрон» запустил в производство автоматизированное техобслуживание оборудования на базе собственного решения с применением технологии NFC и распознавания текста. Проект реализован в рамках внутрикорпоративной программы «Фабрика идей» на участке фотолитографии и позволяет уменьшить операционные риски и расходы на обслуживание за счет минимизации ошибок из-за человеческого фактора при замене химических реактивов на ключевых установках кристального производства.

Кристальное производство «Микрона» насчитывает более 100 единиц высокотехнологического оборудования, в том числе три установки нанесения фоторезистивной маски. Чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу, компания регулярно оптимизирует существующие системы обслуживания в рамках цифровой трансформации бизнеса.

«Фоторезист – один из самых дорогих материалов, используемых в микроэлектронной промышленности. При ручной замене компонента возможны различные ошибки, что может приводить к остановке технологической линии для обслуживания и перезапуска оборудования на несколько суток, дополнительным затратам на производственные активы, а это все – убытки для предприятия, – сказал автор проекта, заместитель начальника отдела ИТ «Микрона» Олег Иващенко. – В рамках проекта автоматизации техобслуживания оборудования в чистой комнате нами разработано специальное мобильное приложение, внедрение которого позволяет перейти на современные методики управления состоянием оборудования на основе информационных технологий, ведет к увеличению производительности, сокращению издержек и повышению надежности».

В ходе автоматизации все оборудование для нанесения фоторезиста на участке фотолитографии промаркировано NFC-метками, в память которых записана информация о разрешенном к применению на данном канале материала. Сотрудники чистой комнаты снабжены смартфоном со встроенным программным обеспечением (ПО) собственной разработки, которое идентифицирует порт установки и марку используемого материала; надежно распознает текст на этикетке фоторезиста для сверки информации; передает сотруднику в процессе работы верные и однозначные сообщения-команды; записывает в MES систему данные о проделанной работе – время, имя сотрудника, порт установки, марку фоторезиста. Таким образом, мобильное приложение выполняет в режиме реального времени двойной контроль процесса обслуживания оборудования – одновременно распознает информацию (настройки) на экране установки и типовые ошибки человека, предотвращая ущерб компании.

В настоящее время RFID-системы «Микрона» уже успешно применяются для инвентаризации, защиты бренда и контроля контрафакта, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, автоматизации сельскохозяйственных предприятий, финансовых, образовательных и медицинских учреждений.

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