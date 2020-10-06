Аналитика ТТК: бесплатный Wi-Fi на вокзалах стали использовать на 40% чаще

«Транстелеком» (ТТК), федеральный провайдер цифровых сервисов и дочернее предприятие РЖД, проанализировал частоту использования бесплатного беспроводного доступа в интернет на российских железнодорожных вокзалах, станциях и остановочных пунктах. В III квартале 2020 г. активность подключений существенно сместилась от столицы к регионам, пользователи стали чаще подключаться к сети, а количество скачиваемого трафика увеличилось. Причем эти показатели выросли не только по отношению ко II кварталу, когда по понятным причинам был снижен пассажиропоток, но и по сравнению с III кварталом 2019 г.

В течение III квартала 2020 г. к бесплатному Wi-Fi от ТТК на вокзалах и станциях пассажиры подключались более 1,6 млн раз – это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество скачанного трафика увеличилось на 28% и составило 337 ТБ.

Лидерами по количеству скачанного трафика стали вокзалы Анапы, Мурманска, Кирова, Астрахани и Белгорода.

Чаще всего пользователи подключались к Wi-Fi на вокзалах Рязани, Анапы, Мурманска, а также на Курском и Казанском вокзалах Москвы.

Проект РЖД и компании «Транстелеком» по оснащению вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi реализуется с сентября 2015 г.