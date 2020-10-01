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Программа Huawei Heart Study вошла в методические рекомендации ESС 2020 по диагностике и лечению мерцательной аритмии

Техника

В методические рекомендации ESC 2020 по диагностике и лечению пациентов с мерцательной аритмией (Atrial fibrillation, AF), опубликованные во время ежегодного мероприятия по сердечно-сосудистой медицине ESC Congress 2020, вошла программа Huawei Heart Study. Это подтверждает эффективность носимых устройств Huawei для помощи в обнаружении данной болезни.

Программа Huawei Heart Study – это исследование компании Huawei, которое проводится совместно с 301 больницей в Китае. В нем рассматривается применение интеллектуальных мобильных технологий в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний с учетом экспертного опыта соавторов-медиков. Результаты данного исследования были представлены на международных конференциях в области здравоохранения и в актуальных медицинских изданиях, включая публикации в журнале Американского колледжа кардиологии и в Европейском кардиологическом журнале в апреле и мае 2020 г.

Рекомендации ESC 2020 по диагностике и лечению мерцательной аритмии предлагают в полном объеме применять методику Atrial fibrillation Better Care (ABC) для комплексного ухода за пациентами с данным нарушением работы сердца. Она включает в себя предотвращение инсультов, тщательный контроль симптомов, а также отслеживание факторов риска сердечно-сосудистых и других сопутствующих заболеваний. В рекомендациях отмечено, что использование комплексного подхода значительно снижает риск смерти пациентов и частоту сердечно-сосудистых заболеваний. Интегрированная платформа компании Huawei и 301 больницы-партнеров приводятся в качестве решения, которое доказало свою эффективность в успешном лечении мерцательной аритмии.

Как отмечено в методических рекомендациях ESC 2020, в рамках программы Huawei Heart Study, 187912 пациентов использовали носимые устройства Huawei в сочетании с мобильным приложением mAFA (mobile Atrial Fibrillation App) для мониторинга сердечного ритма. Из участников программы 0,23% получили уведомление «подозрение на мерцательную аритмию», а у 87% наблюдаемых пациентов было подтверждено наличие болезни, что демонстрирует эффективность решений Huawei в выявлении случаев нарушений сердечного ритма.

Умные устройства Huawei, такие как Huawei WATCH GT 2 Pro, Huawei WATCT FIT и серия Huawei Band 4, оснащены функцией мониторинга сердечного ритма и рядом других функций для отслеживания состояния здоровья. В будущем компания Huawei и больницы в Китае продолжат совместную работу по проведению медицинских исследований в рамках программы Huawei Research, чтобы изучить новые способы интеграции технологий и обеспечить более удобный доступ к удаленному медицинскому обслуживанию.

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