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Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

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Zyxel Networks представила самый широкий выбор точек доступа Wi-Fi 6 для бизнеса

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания Zyxel Networks представила в России и СНГ две новые модели точек доступа стандарта Wi-Fi 6 WAX610D и NWA210AX. Устройства дополнили семейство точек доступа Wi-Fi 6 от Zyxel, предлагая заказчикам из малого и среднего бизнеса (СМБ) максимально широкий выбор подобных устройств.

Внедрение нового стандарта беспроводных сетей 802.11ax дает много преимуществ, включая увеличение скорости передачи данных и повышение стабильности соединения. Тем не менее некоторые производители в своих, рассчитанных на СМБ, точках доступа Wi-Fi 6 для снижения цены реализуют поддержку нового стандарта только при использовании частоты беспроводной сети 5 ГГц. При подключении к таким устройствам на частоте 2.4 ГГц соединение будет осуществляться на существенно меньшей скорости, соответствующей технологии десятилетней давности Wi-Fi 4. В результате из-за ограничения используемой частоты только 5 ГГц существенно снижается эффект от перехода на технологию Wi-Fi 6.

Частота 2.4 ГГц по-прежнему активно используется. Она лучше, чем 5 ГГц, подходит для сценариев внедрения Wi-Fi, когда важно максимальное расстояние от клиентского устройства, при низкой плотности беспроводных клиентов или при слабой загруженности беспроводной сети, например, внутри складов и в небольших магазинах розничной торговли. Поддержка Wi-Fi 6 при использовании частоты 2.4 ГГц улучшает качество беспроводного соединения, уменьшает задержки при передаче данных, сокращает рывки и паузы при передаче аудио/видео и почти в два разу повышает пропускную способность сети по сравнению с точками доступа, которые используют Wi-Fi 4 на частоте 2.4 ГГц.

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Точки доступа Zyxel с Wi-Fi 6

Весь портфель выпускаемых Zyxel точек доступа Wi-Fi 6, включая и новые WAX610D и NWA210AX, поддерживает использование всего функционала технологии Wi-Fi 6 как для частоты 2.4 ГГц, так и 5 ГГц вместе с полной поддержкой мультиплексирования с ортогональным частотным разделением сигнала (OFDMA). Все модели точек доступа Zyxel Wi-Fi 6 оборудованы мощным четырехъядерным центральным процессором корпоративного класса Qualcomm A53, обеспечивающим непрерывную передачу беспроводного трафика.

Модели точек доступа Zyxel Wi-Fi 6 поддерживают несколько опций управления, включая автономный режим, режим под управлением контроллера и управление через централизованную систему Zyxel Nebula, что делает проще и удобнее организацию рабочих мест с учетом требований социального дистанцирования. При использовании управления из облака Nebula пользователи могут контролировать и управлять своей сетью с помощью удобного интерфейса в любое время и в любом месте. При этом функция Wireless Health с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения автоматически выполняет диагностику и оптимизацию качества беспроводного соединения, экономя рабочее время и усилия сетевого администратора.

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