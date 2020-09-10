Более 1000 госслужащих Ростовской области обучились основам информационной безопасности

Министерство информационных технологий и связи Ростовской области совместно с компанией «Серчинформ», российским разработчиком программного обеспечения для защиты информации, обучили ИБ-грамотности служащих министерств и ведомств Ростовской области. Бесплатный курс прошел в формате онлайн-интенсивов с 8 по 9 сентября, в нем приняли участие 1 тыс. сотрудников из более 70 государственных организаций.

Курс «Защита рабочих и личных данных в посткризисное время» универсальный по содержанию и не требует специальных знаний в области информационной безопасности. В течение двух дней слушатели проработали основные правила ИБ-грамотности: как распознать приемы кибермошенников, как не стать виновником утечки данных, как защитить в Сети информацию о себе и рабочие документы. Отдельный блок курса был посвящен новым видам ИБ-рисков, появившихся в связи с пандемией, в том числе при удаленной работе.

«В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции и частичным переводом органов исполнительной власти и местного самоуправления Ростовской области на удаленную работу остро встал вопрос обеспечения защиты обрабатываемой информации. Сотрудниками министерства информационных технологий и связи Ростовской области проведена огромная работа по организации удаленного доступа работников госорганов и минимизации рисков утечки служебной информации. Хочу отметить профессиональный подход специалистов «Серчинформ» в организации курса, что позволило сотрудникам опробовать приобретенный опыт на практике. Полученные знания и навыки существенно повысили уровень знаний сотрудников государственных и муниципальных учреждений Ростовской области в области информационной безопасности, что особенно актуально в условиях удаленной работы», – отметил министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин.

«С расширением цифровизации сферы госуслуг все больше данных о гражданах попадает на обработку и хранение в государственные и муниципальные учреждения. Эта информация представляет особый интерес для мошенников в Сети. Поэтому сотрудники госорганизаций должны уметь распознавать их уловки, противостоять им, не допускать ошибок при работе с данными, – сказал председатель совета директоров «Серчинформ» Лев Матвеев. – Мы предложили правительству Ростовской области бесплатно обучить служащих основам ИБ, чтобы дать людям практические навыки защиты. И запуская проект, не ожидали такого отклика. Активное участие приняли, по сути, все ключевые учреждения области. Это говорит о высокой ответственности региона в вопросе обеспечения кибербезопасности и сохранности данных жителей».

Проект «Серчинформ» по повышению грамотности в области информационной безопасности проходит в 15 регионах страны. Ростовская область стала одним из первых субъектов РФ, где прошло обучение, и лидером по количеству слушателей курса.