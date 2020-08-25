Разработки «Автоматики» будут внедряться в системах безопасности правительства Москвы

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех провел переговоры с представителями Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы в рамках международного форума «Армия-2020». Стороны обсудили перспективы применения разработок Концерна в области противодействия беспилотным летательным аппаратам в системах безопасности правительства Москвы.

В переговорах приняли участие заместитель генерального директора по науке концерна «Автоматика» Андрей Новиков, советник начальника управления Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Юрий Рудовой, руководитель государственного казенного учреждения (ГКУ) Москвы «Московская безопасность» Павел Крупнов и начальник управления ГКУ Валерий Силаев.

Делегация ознакомилась с экспонатами «Автоматики», представленными на стенде форума. Гостям продемонстрировали новейшие разработки в области противодействия беспилотным летательным аппаратам, в частности, транспортируемый комплекс обнаружения и противодействия БЛА «Рубеж-Автоматика», переносной комплекс «Бастион-Автоматика» и усовершенствованную версию переносного автоматизированного комплекса «Купол-ПРО».

Представители департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы проявили большой интерес к решениям концерна и обсудили возможность их применения в нынешних и проектируемых системах безопасности правительства Москвы.

«Московское правительство всегда использует самые современные технологии и передовые решения, и мы рады предложить лучшие отечественные разработки в части обеспечения общественной и информационной безопасности. Преимуществами систем обнаружения, идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам концерна «Автоматика» являются комплексный подход, простота в применении и компактность. Мы способны удовлетворить основные потребности заказчиков, как в части обнаружения, так и в части различных вариантов предупреждения угроз, создаваемых противоправным применением БЛА. Для Москвы также актуальны наши системы контроля доступа и обеспечения безопасности; серверное оборудование «НацТех»; системы ВКС IVA AVES S; платформа виртуализации рабочих столов VeiL VDI, которая позволяет обезопасить удаленную работу; система мониторинга распределённой инфраструктуры и другие решения», - сказал генеральный директор «Автоматики» Владимир Кабанов.