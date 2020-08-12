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Mango Office заработал в четырех новых городах

Бизнес Телеком

Оператор коммуникационных сервисов для бизнеса «Манго Телеком» предложил подключение компаниям из Благовещенска (Амурская область), Петрозаводска (Республика Карелия), Пскова (Псковская область) и Улан-Удэ (Республика Бурятия).

«Манго Телеком» предоставляет под брендом Mango Office виртуальные АТС, инструментарий для организации контакт-центров, решения в области унифицированных коммуникаций и платформы маркетинговой аналитики.

Линейка Mango Office ориентирована на средний и крупный бизнес — для профессиональных продаж и обслуживания с высокой скоростью реагирования на обращения в любых каналах связи и непрерывным контролем качества работы менеджеров и консультантов. При этом функциональность решений сохраняется и на удаленном доступе, что позволяет при необходимости легко реализовать переход на дистанционную работу.

Услугами «Манго Телеком» в России пользуются более 55 тыс. компаний — предприятия торговли и сервиса, транспортные, производственные и строительные организации, медицинские и туристические центры.



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