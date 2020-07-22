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Eset: банковский троян Mekotio похищает криптовалюту

Безопасность Пользователю Маркет
, Текст: Владимир Бахур

Eset предупреждает о всплеске активности трояна Mekotio, нацеленного на кражу криптовалюты. Ранее данный вредонос похищал банковские реквизиты жертв.

Mekotio постоянно отслеживает сайты, к которым обращается браузер. Если жертва входит в любой из онлайн-банков, представляющих интерес для злоумышленников, вредонос отобразит фейковое окно для авторизации. Цель злоумышленника –– заставить пользователя ввести свои учетные данные доступа к системе. После этого они отправляются на удаленный сервер, на котором хранится похищенная информация.

Еще одна вредоносная функция Mekotio состоит в замене адреса криптовалютного кошелька, скопированного в буфер обмена, на адрес кошелька злоумышленника. Если жертва решит сделать перевод средств и загрузит из буфера номер кошелька, то троян подменит адрес получателя средств, и они будут отправлены хакеру.

Для распространения Mekotio применяются методы социальной инженерии. Злоумышленники рассылают фишинговые письма, отправитель которых замаскирован под известную организацию или правительственное учреждение. В теле сообщений размещается вредоносная ссылка, кликнув по которой пользователь загружает ZIP-архив с установщиком .msi. Если жертва разархивирует и установит его, атака Mekotio будет успешной.

Eset рекомендует соблюдать правила цифровой гигиены: не скачивать вложения от неизвестных отправителей, не переходить по подозрительным ссылкам и регулярно обновлять ПО. Защититься от большинства киберугроз помогут комплексные антивирусные решения.

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