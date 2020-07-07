LG представила светодиодный дисплей LG LSAA

LG Electronics (LG) представила светодиодный дисплей LG LSAA, разработку в области дисплейных технологий и дизайна. Модель LSAA отличается высоким качеством изображения, а также намного проще в установке.

Модель LSAA имеет особую блочную конструкцию, которая существенно упрощает процесс сборки больших дисплеев, сохраняя соотношение сторон 16:9. Продукт спроектирован LG на основе концепции светодиодного кабинета как хаба (размеры 600х337,5x44,9 мм), который обеспечивает подачу питания и сигнала на весь дисплей (разрешением до 4K UHD) без дополнительных кабелей. Питание передается на каждый следующий кабинет через разъем, расположенный на торце светодиодного кабинета, а возможность передачи и приема сигнала обеспечивается технологией бесконтактных разъемов LG.

Комплект креплений для данной модели позволяет удовлетворить разнообразные требования заказчиков по конфигурации дисплея и подходит под различные условия монтажа. Благодаря простой установке и возможности расширения модель LSAA можно оперативно установить и переконфигурировать, что выгодно отличает ее от других моделей светодиодных дисплеев.

В модели LG LSAA применяется процессор обработки изображения LG Alpha 7, также используемый в инновационных телевизорах LG, который анализирует изображение с помощью технологии искусственного интеллекта и обеспечивает оптимальные параметры для яркой и качественной цветопередачи. Минимальные значения расстояния между светодиодами (шаг пикселя) вплоть до 0,9 мм позволяют добиться идеального изображения даже при минимальном расстоянии просмотра. Технология общего катода, при которой катоды светодиодов соединены, позволяет обеспечить улучшенную энергоэффективность за счет подачи только необходимого напряжения для каждого суб-пикселя.

«Наша линейка дисплеев LSAA устанавливает новый стандарт светодиодных решений на рынке коммерческих дисплеев», - сказал Пайк Ки-Мун, старший вице-президент и руководитель подразделения информационных дисплеев компании LG Electronics, направления Business Solutions. «Инновации, применяемые в таких моделях, как LSAA, позволят компании LG лидировать в отрасли светодиодных решений, обеспечивая превосходное качество изображения, легкость установки и непревзойденную ценность для потребителя».

Новейшие светодиодные дисплеи от компании LG поступят в продажу в этом месяце. Продажи начнутся с России, Северной Америки и Европы, за которыми последует Латинская Америка и Азия.