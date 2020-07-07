Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

LG представила светодиодный дисплей LG LSAA

Техника
, Текст: Владимир Бахур

LG Electronics (LG) представила светодиодный дисплей LG LSAA, разработку в области дисплейных технологий и дизайна. Модель LSAA отличается высоким качеством изображения, а также намного проще в установке.

Модель LSAA имеет особую блочную конструкцию, которая существенно упрощает процесс сборки больших дисплеев, сохраняя соотношение сторон 16:9. Продукт спроектирован LG на основе концепции светодиодного кабинета как хаба (размеры 600х337,5x44,9 мм), который обеспечивает подачу питания и сигнала на весь дисплей (разрешением до 4K UHD) без дополнительных кабелей. Питание передается на каждый следующий кабинет через разъем, расположенный на торце светодиодного кабинета, а возможность передачи и приема сигнала обеспечивается технологией бесконтактных разъемов LG.

Комплект креплений для данной модели позволяет удовлетворить разнообразные требования заказчиков по конфигурации дисплея и подходит под различные условия монтажа. Благодаря простой установке и возможности расширения модель LSAA можно оперативно установить и переконфигурировать, что выгодно отличает ее от других моделей светодиодных дисплеев.

В модели LG LSAA применяется процессор обработки изображения LG Alpha 7, также используемый в инновационных телевизорах LG, который анализирует изображение с помощью технологии искусственного интеллекта и обеспечивает оптимальные параметры для яркой и качественной цветопередачи. Минимальные значения расстояния между светодиодами (шаг пикселя) вплоть до 0,9 мм позволяют добиться идеального изображения даже при минимальном расстоянии просмотра. Технология общего катода, при которой катоды светодиодов соединены, позволяет обеспечить улучшенную энергоэффективность за счет подачи только необходимого напряжения для каждого суб-пикселя.

«Наша линейка дисплеев LSAA устанавливает новый стандарт светодиодных решений на рынке коммерческих дисплеев», - сказал Пайк Ки-Мун, старший вице-президент и руководитель подразделения информационных дисплеев компании LG Electronics, направления Business Solutions. «Инновации, применяемые в таких моделях, как LSAA, позволят компании LG лидировать в отрасли светодиодных решений, обеспечивая превосходное качество изображения, легкость установки и непревзойденную ценность для потребителя».

Новейшие светодиодные дисплеи от компании LG поступят в продажу в этом месяце. Продажи начнутся с России, Северной Америки и Европы, за которыми последует Латинская Америка и Азия.

Другие материалы рубрики

МВД потратит 270 миллионов на серверы с «Эльбрусами» «не хуже» Intel и AMD

В России создан бесплатный «мобильный доктор» для людей с кожными заболеваниями

Финансисты призвали сбрасывать акции Intel: Это единственный крупный чипмейкер, у которого рухнет прибыль

Украинцы восстали против 5G: Они требуют запретить эти сети

Офисный пакет LibreOffice разделится на бесплатную и коммерческую версии

Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Выбираем мощный внешний аккумулятор: 8 павербанков от 20000 мАч

Домашняя автомойка: лучшие мойки высокого давления для автомобилей

Показать еще

Наука

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния

Что такое молекулярный двигатель и как его уменьшить
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live