Компания «Социнтех-Телеком» приглашает принять участие в онлайн-мероприятии «Решения по видеонаблюдению и видеоаналитике от компании Avigilon»

В настоящее время видеонаблюдение на базе искусственного интеллекта от Avigilon является основой концепции безопасная среда (видеонаблюдение в городах, в общественном транспорте, в развлекательно-торговых центрах). Кроме того, системы видеонаблюдения на базе ИИ устанавливаются на предприятиях и офисах, а также используются для охраны окружающей среды.

Инфраструктура видеобезопасности Avigilon включает в себя интеллектуальные камеры, программное обеспечение для управления видео, системы хранения и управления доступом для самых сложных проектов.

Программное обеспечение ACC, предназначенное для передачи нужной информации пользователям, обеспечивает простоту использования, а интерфейс пользователя с поддержкой ИИ гарантирует, что критические события не останутся незамеченными.

ACM легко интегрируется с ПО управления видео ACC, создавая дополнительные возможности по мере того, как ваши клиенты развивают свою единую систему. Наши решения по обеспечению безопасности не просто позволяют снимать видео – они созданы с учетом потребностей ваших клиентов в области безопасности и обеспечивают лучшее качество поиска.

Решения Avigilon постоянно находят новые методы распознавать, какие события важны и должны быть доведены до оператора, обеспечивая большую информированность и безопасность. Технологии Avigilon помогают операторам безопасности быстро найти конкретного человека или транспортное средство, представляющее интерес, на всех камерах как внутри объекта, так и по периметру. Это обеспечивает операторам повышенную осведомленность о ситуации и быстрое реагирование на события, помогает экономить время и усилия во время критически важных расследований.

Инструменты поиска и оперативной работы операторов:

Avigilon Appearance Search (Поиск человека по подобию)

Распознавание лиц

Распознавание номерных знаков транспортных средств

Фокус внимания

Поиск по эскизам

Решения по противодействию Covid-19

Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, в сфере видео безопасности также требуются оперативные и эффективные механизмы противодействия распространения опасного вируса. В условиях пандемии мы поддерживаем каждого из наших клиентов в борьбе с COVID-19. Avigilon создает самые современные технологии связи, программного обеспечения, безопасности видео и аналитики и устраняет пробелы в технологиях, необходимых для реагирования на вспышку COVID-19. Avigilon применяет эти инновации в наших решениях по видео безопасности и аналитике, чтобы предоставить больше интеллектуальных возможностей для сдерживания распространения вирусной вспышки.

По мере того, как мы ищем новые пути оживления экономики, сохраняя при этом здоровье и безопасность людей, мы стремимся помочь вам успешно преодолеть многочисленные экономические и медицинские сложности в будущем.

Предлагаемые решения:

учет занятости

социальное дистанцирование

технология обнаружения маски на лице

нательные камеры

отслеживание контактов

тепловизоры

мобильное приложение для регистрации самоизолированных больных

Регистрируйтесь на открытый вебинар от «Социнтех-Телеком»: «Решения по видеонаблюдению и видеоаналитике от компании Avigilon», чтобы узнать больше об уникальных обновлениях системы Avigilon, реальных историях внедрения и многом другом.