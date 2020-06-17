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Совокупный доход Oracle по итогам 2020 финансового года превысил $39 млрд

Бизнес Финансовые результаты

Корпорация Oracle объявила финансовые результаты IV квартала 2020 финансового года и всего 2020 финансового года. Совокупные квартальные доходы составили $10,4 млрд, что на 6% меньше в долларах США в годовом сравнении и на 4% меньше при расчете в постоянной валюте по сравнению с IV кварталом предыдущего финансового года. Доходы от продления подписки на облачные сервисы, обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов достигли $6,8 млрд, увеличившись на 1% в годовом сравнении и на 3% при расчете в постоянной валюте. Доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО локально на предприятии и облачных лицензий составили $2 млрд.

Операционная прибыль Oracle в IV квартале, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 1% в годовом сравнении до $4,3 млрд при норме операционной прибыли в 41%. Без учета требований GAAP операционная прибыль уменьшилась на 2% до $5,1 млрд при норме операционной прибыли 49%. Чистая прибыль, рассчитанная по GAAP, была $3,1 млрд, а без учета требований GAAP – $3,8 млрд. Прибыль на одну акцию, рассчитанная по GAAP, составила $0,99, а без учета требований GAAP – $1,20, увеличившись на 3% в годовом сравнении.

Краткосрочные доходы будущих периодов составили $8 млрд. Денежный поток от операционной деятельности за предшествующие 12 месяцев составил $13,1 млрд.

В 2020 финансовом году совокупные доходы составили $39,1 млрд, что на 1% меньше в годовом сравнении и неизменно при расчете в постоянной валюте. Доходы от продления подписки на облачные сервисы, обновления лицензий на программное обеспечение и поддержки продуктов достигли $27,4 млрд, что в годовом сравнении больше на 3% и на 4% – при расчете в постоянной валюте. Доходы от новых продаж лицензий для развертывания ПО локально на предприятии и облачных лицензий составили 5,1 млрд долларов США.

В 2020 финансовом году операционная прибыль Oracle, рассчитанная по требованиям GAAP, составила $13,9 млрд при норме операционной прибыли в 36%. Без учета требований GAAP операционная прибыль равнялась $17,4 млрд при норме операционной прибыли 44%. Чистая прибыль, рассчитанная по GAAP, составила $10,1 млрд, а без учета требований GAAP – 12,7 млрд. Прибыль на одну акцию, рассчитанная по требованиям GAAP, выросла на 4% до $3,08, а без учета требований GAAP – на 9% до $3,85.

«В IV квартале наша прибыль на одну акцию, рассчитанная без учета требований GAAP, выросла на 5% при расчете в постоянной валюте благодаря высоким показателями наших облачных бизнесов – как инфраструктуры, так и приложений, – сказала Сафра Кац, главный исполнительный директор Oracle. – Лидерами здесь стали облачные направления Fusion Cloud ERP Suite с ростом на 35% при расчете в постоянной валюте и Fusion Cloud HCM Suite с ростом на 29% при расчете в постоянной валюте. Наш бизнес в целом продемонстрировал очень хорошие результаты с учетом пандемии. Но наши результаты были бы еще лучше, если бы заказчики из наиболее пострадавших отраслей таких, как гостиничный, розничный бизнес и транспорт, не отложили некоторые свои закупки. Тем не менее, уже третий год подряд в 2020 финансовом году мы получили двузначные показатели прибыли на одну акцию в постоянной валюте».

«В IV квартале мы представили значительно улучшенную версию нашего облачного сервиса Exadata Cloud@Customer, – отметил Ларри Эллисон, председатель совета директоров и главный технологический директор Oracle. – Теперь Exadata Cloud@Customer позволяет нашим существующим клиентам с базами данных, развернутыми локально, запускать автономную базу данных Oracle Autonomous Database в своем собственном дата-центре. Ранее автономная база данных Oracle была доступна только в публичном облаке Oracle Gen2 Public Cloud. Предоставление всем нашим клиентам с локальными базами данных возможности обновить их и использовать новейшую и лучшую технологию баз данных Oracle в собственном дата-центре должно значительно ускорить освоение автономной базы данных Oracle Autonomous Database, особенно нашими крупнейшими клиентами, включая банки и государственные организации, которые в настоящее время не планируют перемещать самые крупные и наиболее критичные системы в публичное облако».

Совет директоров объявил о выплате квартальных денежных дивидендов в размере $0,24 на каждую находящуюся в обращении обыкновенную акцию. Эти дивиденды будут выплачены 28 июля 2020 г. всем держателям акций, зарегистрированным до конца рабочего дня 15 июля 2020 г.

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