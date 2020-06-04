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«Инфотекс» и «Ред софт» тестируют продукты

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Инфотекс» и «Ред софт» в рамках соглашения о технологическом партнерстве провели тестирование на совместимость обновленных версий продуктов. По итогам была подтверждена корректность работы криптопровайдера ViPNet CSP 4.4 и программного комплекса ViPNet Client 4U for Linux (версия 4.8 и 4.10) (производства «Инфотекс») на российской операционной системе РЕД ОС версии 7.2 (производства «Ред софт»).

ViPNet CSP 4.4 является средством криптографической защиты информации и электронной подписи. Программный комплекс ViPNet Client предназначен для защиты рабочих мест корпоративных пользователей. ViPNet Client предотвращает внешние и внутренние сетевые атаки за счет фильтрации трафика, а также обеспечивает защищенную работу с корпоративными данными через зашифрованный канал, в том числе для удаленных пользователей.

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Компании «Инфотекс» и «Ред софт» регулярно проводят тестирование продуктов. Наши совместные решения применяются в проектах, требующих высокого уровня защиты данных. «Инфотекс» – надежный партнер по обеспечению данного направления», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».



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