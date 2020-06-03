Navicon FMCG BI стал доступен из облака Microsoft Azure

Системный интегратор и разработчик Navicon перевел свое аналитическое решение для FMCG-компаний на облачную платформу Microsoft Azure. Теперь клиенты компании смогут сократить затраты на локальную инфраструктуру, а также использовать при подготовке аналитических отчетов возможности сервисов Azure Data Platform, включая инструменты для работы с ИИ и большими данными.

Решение Navicon FMCG BI призвано помочь компаниям упростить оценку эффективности своей работы, в том числе направленной на продвижение продукции. Система позволяет анализировать всю цепочку продаж, активность и эффективность полевого персонала, контролировать выполнение партнерами контрактных условий и положение продукции в конкурентном окружении, а также рассчитывать ее себестоимость до уровня конкретного SKU. Клиенты Navicon используют FMCG BI в том числе для расчета бонусов торговых представителей, контроля дебиторской задолженности, выстраивания P&L-структуры и для многих других задач. Решение может работать с данными из CRM-, ERP-, CLM- и других систем, ранее внедренных в компании, а также с различными базами данных.

Благодаря переводу Navicon FMCG BI в облако Microsoft Azure у клиентов системного интегратора появились дополнительные возможности: использовать сервисы продвинутой аналитики, в том числе позволяющие работать с большими данными; сократить затраты на локальную инфраструктуру; получать отчеты и инсайты в любой точке мира с любого устройства; при необходимости оперативно масштабировать ресурсы облачного хранилища и, соответственно, вычислительные возможности Azure Data Platform.

Теперь компании могут выбрать наиболее подходящий для них вариант развертывания решения из предложенных системным интегратором: развертывание Navicon FMCG BI на локальных серверах FMCG-компаний. Такой способ могут выбрать те, у кого достаточно собственных вычислительных мощностей или чья политика безопасности не предусматривает размещения данных в облаке; гибридный сценарий. Он подойдет тем, кто хотел бы хранить свои данные в локальной инфраструктуре и при этом использовать инновационные инструменты для их анализа, доступные в облаке Microsoft Azure; облачный сценарий. Подойдет для широкого спектра компаний, которым необходимы возможности дополнительных инструментов Azure Data Platform – сервисов аналитики больших данных и ИИ. Кроме того, компании, кто только начинает развивать собственные BI-компетенции, смогут снизить цену эксперимента, начав с небольших мощностей без капитальных затрат.

«Во время повышенной неопределенности для FMCG-компаний важно оперативно принимать управленческие решения, основанные на проверенных фактах. Однако информация, необходимая для анализа, часто хранится в разных системах, и ручной мониторинг становится почти невозможным. Технологии Microsoft, на базе которых построено наше решение Navicon FMCG BI, позволяют работать с данными из разных источников, разной степени подготовленности и структуры. Опыт Navicon в части FMCG-аналитики позволяет предлагать клиентам готовые аналитические механизмы, структуры и наборы отчетов. А благодаря интеграции системы с облаком Microsoft Azure наши клиенты теперь могут использовать инструменты продвинутой аналитики: они, например, легко справляются с анализом больших объемов неструктурированных данных», – сказал Максим Озеров, директор проектов FMCG&Pharma в компании Navicon.

«Microsoft стимулирует создание партнерских решений, дающих конкурентное преимущества компаниям различных индустрий. Теперь аналитическое решение для FMCG можно развернуть, используя облачный и гибридный сценарии, что даст возможность клиентам Navicon воспользоваться всеми преимуществами облачной модели потребления ИТ, например, доступностью решения в любой точке мира с любого устройства, – отметил Александр Беленький, директор департамента по работе со средними и малыми организациями и партнерами Microsoft в России. – Размещение Navicon FMCG BI в облаке Azure – крайне важный шаг для интегратора: это упростит компании выход на международные рынки».