«Росэлектроника» откроет центр профессионального образования по «цифровым» компетенциям

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» откроет центр дополнительного профессионального образования по «цифровым» компетенциям для сотрудников предприятий радиоэлектронной промышленности. Проект создания центра стал победителем конкурсного отбора Минпромторга России на право получения субсидий из федерального бюджета.

Центр дополнительного профессионального образования будет сформирован на базе НИИ автоматической аппаратуры им. Семенихина (входит в «Росэлектронику»). В нем планируется вести подготовку по 15 направлениям, в том числе – прикладная информатика, автоматизация технологических процессов и производств, информационная безопасность, наукоемкие технологии и экономика инноваций, программная инженерия.

Обучение может проходить как в очной форме, так и дистанционно. Продолжительность программ – от 16 до 250 академических часов. Преподавателями центра станут представители ведущих технических вузов России, а также отраслевые эксперты с предприятий.

В рамках пилотного проекта, который стартует в июне текущего года, по каждой программе сможет обучаться до 25 человек. Для того, чтобы стать слушателями курсов, сотрудникам предприятий радиоэлектронной отрасли необходимо оформить заявку на обучение в НИИАА.

«Сегодня перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса стоит задача по диверсификации производства, создании новых технологий и рынков будущего. Наращивание компетенций в области цифровизации будет способствовать росту конкурентоспособности российской радиоэлектроники на мировом рынке. НИИАА, на базе которого будет открыт центр, имеет богатый опыт повышения квалификации сотрудников и многие годы успешно сотрудничает с ведущими техническими вузами страны, такими как РТУ МИРЭА и МГТУ им. Н.Э. Баумана», – сказала заместитель генерального директора холдинга «Росэлектроника» Наталья Транковская.