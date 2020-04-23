Квартальная выручка Delivery Club выросла вдвое и достигла 1,82 млрд рублей

Delivery Club сообщил об увеличении выручки по итогам I квартала 2020 г. до 1,82 млрд руб. Выручка в 2,1 раза превышает показатель I квартала 2019 г. (881 млн руб.).

В I квартале 2020 г. курьеры Delivery Club появились в 40 новых городах – это самый активный период географической экспансии сервиса. Объем заказов, доставленных собственной логистической службой, вырос в три раза по сравнению с I кварталом 2019 г. и теперь составляет 53% от общего объема заказов против 35% годом ранее. В марте 2020 г. Delivery Club выполнил 3,78 млн заказов, что на 88% превышает показатель марта 2019 г. На текущий момент Delivery Club работает более чем с 16,3 тыс. ресторанов по сравнению с 13,7 тыс. на конец 2019 г. В приложении Delivery Club также доступны все dark stores сервиса «Самокат», работающие в Москве и Санкт-Петербурге.

В период коронавируса Delivery Club запустил программу поддержки ресторанов, позволяющую локальным заведениям, выполняющим заказы своими силами, получать заказы от сервиса без комиссии. Комиссия для локальных ресторанов, доставляющих заказы с помощью курьеров Delivery Club, была снижена до 25%. С середины марта сервис подключил свыше 2 тыс. новых ресторанов, 60% из которых воспользовалась льготными условиями.

«О темпах роста компании говорит и тот факт, что результат I квартала 2020 г. сопоставим с выручкой за весь 2018 г., составившей 1,9 млрд рублей. Коронавирус ускорил рост рынка доставки только весной текущего года, он не стал основным фактором, позволившим нам в два раза увеличить квартальную выручку, и не изменил нашу стратегию. Если в прошлом году Delivery Club активно трансформировался из маркетплейса в полноценный сервис доставки с собственной логистической службой, то в этом мы движемся в сторону удовлетворения новых потребностей пользователей. В частности, мы видим большой потенциал у запущенного нами направления доставки продуктов», – сказал вице-президент по foodtech Mail.ru Group Гюванч Донмез.

Эпидемиологическая ситуация привлекла в первую очередь к операционным изменениям в работе сервиса. В Москве Delivery Club запустил мобильные медицинские бригады для проверки курьеров на коронавирус. Сервис внедрил бесконтактную доставку и отказался от расчетов наличными, также курьеры получают медицинские маски и антисептики, а их рюкзаки проходят специальную обработку. По итогам апреля сервис за свой счет удвоит оставленные курьерам чаевые.

Также в течение I квартала произошло несколько продуктовых обновлений. Так, в январе Delivery Club запустил функцию безналичных чаевых для курьеров, реализованную с помощью системы расчетов VK Pay. В феврале сервис начал продавать рекламу. Его партнеры теперь могут продвигать свои товары и услуги с помощью баннеров в приложении Delivery Club, push-рассылок, сэмплинга, лифлетинга, брендирования рюкзаков и спецпроектов. В марте Delivery Club объявил о запуске функции заказа еды на вынос, а также о готовности запустить доставку медикаментов в случае принятия необходимой для этого нормативной базы органами государственной власти.