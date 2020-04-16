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Сеть Robboclub.Ru запускает франшизу онлайн-школ

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Международная сеть кружков Robboclub.Ru запускает франшизу онлайн-школ программирования, робототехники и 3D-печати. В условиях закрытия всех кружков и секций на неопределенный срок открываются перспективы для старта нового бизнеса на растущем онлайн-рынке, отмечают в компании.

В марте 2020 года сеть Robboclub.Ru запустила дистанционное обучение во всех 130 кружках робототехники в России, Финляндии и Таиланде. Занятия проводятся в режиме реального времени в группах до 5 человек. Каждую группу курирует два преподавателя. Благодаря быстрому переходу в онлайн-формат более 80% учеников сети продолжили занятия после введения режима самоизоляции.

Позитивный опыт запуска дистанционного направления лег в основу нового продукта компании – франшизы онлайн-школы программирования, робототехники и 3D-печати. По сравнению с открытием оффлайн-клуба, организовать онлайн-школу можно за более короткий срок и с меньшими инвестициями. На открытие бизнеса потребуется 14 дней и от 490 тыс. рублей. Окупаемость проекта – от двух месяцев.

Франшиза предусматривает запуск бизнеса по проверенной модели, поддержку стартап-команды в течение двух месяцев, организацию маркетинга и продаж, помощь в подборе и обучении персонала, программное обеспечение и методические материалы для организации дистанционного обучения. При покупке франшизы онлайн-школы до 30 апреля, в течение одного года можно открыть оффлайн-кружок без паушального взноса (после снятия всех ограничений).

«Особенностью франшизы онлайн-школы Robboclub.Ru будет сопровождение каждого нового проекта стартап-командой, в которую войдут действующие франчайзи сети. Наши давние партнеры, которые работали оффлайн и смогли быстро перейти в дистанционный режим, готовы поделиться своим опытом и дать реально работающие советы», – отметила Екатерина Экалов, директор по франчайзингу сети Robboclub.Ru.

«Рынок дополнительного детского образования с годовым объемом около 200 млрд рублей парализован. Но спрос на обучение детей никуда не делся. И это дает мощный импульс для развития сегмента онлайн-программ, который по итогам 2019 года занимал не более 5% рынка (порядка 10 млрд рублей), – отметил основатель Robboclub.Ru Павел Фролов. – В связи с ростом спроса на дистанционное обучение, мы ожидаем, что сегмент дополнительного детского онлайн-образования в этом году вырастет минимум в 2 раза. Преимущество получит тот, кто успеет первым закрепиться на растущем рынке».

«Резиденты "Сколково" быстрее многих компаний откликаются на запросы рынка и вызовы текущей экономической реальности: разрабатывают технологии для решения острых проблем и запускают новые востребованные продукты, – отметил Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» ИТ-кластера Фонда «Сколково». – Система образования – как общего, так и дополнительного оказалась не готова к быстрому переходу в онлайн-формат. "РОББО Клубы" одни из немногих, кто смог перестроиться в короткие сроки. Бизнес-модель, в рамках которой учатся более 50 тыс. детей в 18 странах мира, гарантирует успешный старт для нового бизнеса в эпоху расцвета дистанционного образования».

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