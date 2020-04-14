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Спецпроекты

Университет ИТМО и «Яндекс» запускают совместную магистратуру по анализу данных

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

С нового учебного года Университет ИТМО вместе с «Яндексом» начнут готовить специалистов по анализу данных. Набор на магистерскую программу «Аналитика данных» уже стартовал. Выпускники магистратуры смогут получить сразу два диплома: Университета ИТМО и Computer Science Center.

В первый набор этой осенью планируется принять 21 студента: 16 — на бюджетные места и 5 — на платное отделение. Программа обучения будет рассчитана на тех, кто имеет степень бакалавра по компьютерным или математическим специальностям и знаком с программированием. За два года магистерской программы студенты изучат математические основы работы с данными, машинное обучение, теорию вероятностей и математическую статистику, на практике освоят алгоритмы обработки и хранения информации.

Обучение будет вестись по двум специальностям: «Методы анализа данных» (разработка новых методов анализа данных) и «Технология анализа данных» (применение существующих методов анализа данных к различным предметным областям). Часть дисциплин будет преподаваться в сотрудничестве с Computer Science Center в Санкт-Петербурге, который открыт по инициативе Яндекса, JetBrains и ПОМИ РАН. Более того, для заинтересованных студентов магистерской программы будет устроен дополнительный набор в CS-центр.

«Это возможность по окончании магистратуры получить не только диплом Университета ИТМО, но также и диплом Computer Science Center, который очень высоко ценится среди работодателей. Мы хотим растить специалистов, которые готовы заниматься аналитикой данных, применять существующие алгоритмы для решения практических задач и разрабатывать новые программные решения, а возможно, и создавать новые математические алгоритмы или модифицировать существующие», — сказала руководитель новой программы, директор Высшей школы цифровой культуры Университета ИТМО Елена Михайлова.

«Работа с данными — одна из самых востребованных специализаций в IT. Онлайн-переводчики, разработка современного программного обеспечения, умные камеры — всё это невозможно представить без анализа данных и машинного обучения. Мы видим, что потребность в этих специалистах только растет, поэтому совместно с ИТМО запустили магистерскую программу, где будем помогать готовить студентов к вызовам современной IT-индустрии. У Яндекса большой опыт в создании образовательных проектов, как самостоятельных, например, Школа анализа данных, так и в партнерстве с другими университетами», — отметила Евгения Куликова, руководитель службы академических программ «Яндекса».

После завершения обучения студенты смогут стать специалистами широкого профиля и работать в области проектирования, обработки big data, прогнозирования, а также построения отчетности и многофакторной визуализации — всё это востребовано на современном рынке труда.

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