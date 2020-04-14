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Сервисная выручка в салонах связи Tele2 увеличилась в девять раз

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

Tele2 сообщила об итогах работы в сегменте неоператорских услуг. Компания увеличила выручку от продажи дополнительных сервисов в розничной сети в Красноярске в девять раз. Самым быстрорастущим и наиболее востребованным сервисом стали денежные переводы.

Среди финансовых услуг, доступных посетителям салонов Tele2 в Красноярске, самыми быстрорастущими и востребованными сервисами оказались денежные переводы, пополнение банковских карт и электронных кошельков, а также погашение кредитов. По итогам 2019 года выручка от их продажи выросла в 11 раз. При этом их доля в сервисной выручке превысила 70%.

В число наиболее прибыльных сервисов за отчетный период вошли также выдача кредитов, страхование абонентского оборудования и антивирусные решения (их доля в прибыли всех неоператорских сервисов составляет 18,5%, 7,5% и 2% соответственно). По показателям выручки от реализации этих сервисов Красноярск лидирует среди всех сибирских регионов.

Tele2 предлагает посетителям салонов более 20 различных неоператорских сервисов, начиная от подписки на видеосервисы IVI, Okko и Wink на специальных условиях и заканчивая денежными переводами за границу. Посетители салонов связи могут приобрести авиа и железнодорожные билеты, а также оформить карту рассрочки «Совесть» (при получении которой в салонах Tele2 предоставляется месяц дополнительной рассрочки у всех партнеров).

В настоящее время сеть салонов связи в регионе продолжает обслуживать клиентов. Сотрудники всех работающих салонов обеспечены масками и антисептиками. Получить консультацию по тарифам и услугам, произвести все операции с номером и счетом, а также приобрести мобильные устройства и аксессуары можно в любом из работающих салонов. Актуальный список доступен на tele2.ru.

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