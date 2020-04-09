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«Корус консалтинг» представил комплекс антикризисных решений

Интеграция Бизнес-приложения

«Корус консалтинг» разработал ряд антикризисных предложений, которые позволят российским компаниям оперативно адаптироваться к новым экономическим условиям. Портфель включает в себя все необходимые возможности и сервисы, которые учитывают динамику рынка и актуальные проблемы бизнеса, а значит, помогут поддержать деловую активность, сохранить ключевые бизнес-показатели и минимизируют потери компаний от перехода на удаленку.

В период удаленной работы важно обеспечить надежную коммуникацию с клиентами, партнерами и сотрудниками. Среди экспресс-решений — комплекс инструментов для обеспечения дистанционной работы. К ним относятся экспресс-аудит, подключение сервисов для видеоконференций, внедрение виртуальных рабочие столов (VDI). Для управления задачами сотрудников, совместной работы с документами и учета рабочего времени доступны возможности корпоративного портала на базе платформы «Битрикс24»: подключить сервис можно дистанционно, срок настройки системы не превысит трех дней.

Дистанционный формат работ создал сложности в процессах, которые завязаны на личном присутствии сотрудников в офисе: согласование и обмен договорами с контрагентами, подписание документов и ведение кадрового делопроизводства. Решает проблему готовое ИТ-решение, которое включает электронный внешний и внутренний документооборот, технологию электронной цифровой подписи и систему обмена документами.

Нестабильный спрос формирует новые вызовы для ритейла. Потребители закупают впрок, однако, спустя какое-то время розницу ждет спад продаж. Ситуация актуализировала для ритейлеров вопросы ценообразования, клиентской аналитики и ассортиментного планирования. Среди новых решений для торговых сетей – системы оптимизации цен и программ лояльности, рекомендательная модель для увеличения продаж электронных подарочных сертификатов и аналитика для формирования готовых корзин покупателей. Дополнительно предлагаются решения, которые помогут розничным и оптовым компаниям оперативно организовать интернет-магазин и обеспечить качественное дистанционное взаимодействие с клиентами с помощью CRM-системы.

Одна из главных задач для производителей и дистрибуторов – не только сохранение клиентской базы, но и повышение лояльности и доходности клиентов. Чтобы выяснить, в какие сегменты эффективно инвестировать, как учитывать прибыльность клиентов, их потенциал и устойчивость к кризису эксперты «Корус консалтинга» готовы провести экспресс-анализ клиентской базы. Сервис позволит оценить ее потенциал и вместе с заказчиком разработать дополнительные антикризисные меры по удержанию наиболее ценных клиентских сегментов.

Для сокращения издержек, ускорения поставок и повышения точности планирования «Корус консалтинг» внедряет методологию на базе существующих ERP-систем компаний. Точечные модификации ИТ-решений позволяют высвободить деньги из замороженных запасов.

Компания ежедневно анализирует текущую ситуацию на рынке и оперативно обновляет набор экспресс-решений и сервисов для своих клиентов.

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